¿Qué futuro le espera a la ministra del Deporte tras perder los juegos Panamericanos?

El Ministerio del Deporte se está volviendo una papa caliente para el gobierno del presidente Gustavo Petro. A la pasada ministra, María Isabel Urrutia, recordada por su brillante trayectoria atlética, el jefe de Estado la declaró insubsistente por irregularidades en la firma de contratos.



Y ahora, la actual jefa de la cartera, Astrid Rodríguez, es señalada como la principal responsable de que Barranquilla no realice los juegos Panamericanos del 2027, por lo que desde la oposición, así como sectores independientes, ya están pidiendo su renuncia.



Además, ya están preparando una moción de censura en caso de que si la funcionaria sigue en el cargo cuando concluya el receso legislativo, a mediados de febrero, intentar sacarla del Gobierno Nacional por esta vía, no obstante a que en la historia del país ningún ministro ha salido del gabinete por este mecanismo.



Más allá de los señalamientos sobre si la culpa de la pérdida de los juegos es de Barranquilla, Atlántico, la administración del presidente Petro o el pasado gobierno, el de Iván Duque, son varias voces las que insisten en que la principal responsabilidad recae en el despacho de Deportes.

La ministra Astrid Rodríguez y el alcalde Jaime Pumarejo recibieron la bandera panamericana. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

"No hay derecho que Colombia y Barranquilla estén viviendo una vergüenza internacional de tal magnitud por la desidia administrativa. (...) Por esa razón, voy a presentar una moción de censura en contra de la ministra del Deporte, quien tiene una responsabilidad política con Barranquilla y con Colombia y debe salir del cargo", aseveró el senador de Cambio Radical David Luna.



Así mismo, ha habido bastante inconformismo con las explicaciones que ha dado la ministra Rodríguez, quien argumentó que la decisión de no pagar se dio por problemas de caja y se pretendía pagar a finales de enero. Pero ya estaba el incumplimiento con Panam Sports para desembolsar 4 millones de dólares antes de que terminara el 2023. Los otros cuatro millones se pagarían en enero del 2024.



“En conversación con Neven Ilic (presidente de Panam Sports), la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, llegó a un acuerdo de efectuar el pago total de 8 millones de dólares durante el mes de enero del 2024, en tanto que había una dificultad para hacerlo durante la vigencia del 2023”, informaron desde la cartera.



"De no creer. La ministra del Deporte dice que el 27 de diciembre comunicó a Panam Sports su decisión unilateral de no pagar los 4 millones de dólares que debía pagar en diciembre para pagarlos en enero “porque no teníamos flujo de caja”, comentó el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático.



Y señaló, de manera enfática: "Es increíble que tras semejante papelón siga en el cargo".

Astrid Rodríguez, ministra del Deporte Foto: @MinDeporteCol

Pero desde el Congreso ya habían señalado que era crónica de una muerte anunciada. Víctor Manuel Salcedo, de 'la U', desde diciembre del 2022 y en debates de control político en la Comisión VII de la Cámara de Representantes venía advirtiendo del riesgo que existía de perder la sede de los juegos que hubieran podido representar millonarios ingresos para el Atlántico y el país.



"Hay una carta, que es un ultimátum de la Panam Sports. Si el Gobierno no cancela el compromiso que se tenía para asumir la organización de esos juegos (...). Hay que

definir porque si no las sanciones serán muy graves en temas de la participación deportiva en justas olímpicas y el incumplimiento frente a una sede que el país tiene. Espero que no vayamos a hacer un papelón o repetir un papelón como el del mundial de fútbol de 1986", dijo el representante en septiembre del 2023.



"Desde diciembre de 2022 y durante el 2023 incluyendo un debate de control político, advertí lo que ocurriría si no se cumplía cronograma para ser sede de los panamericanos. Gobierno Nacional debe asumir la responsabilidad directa. La falta de diligencia del gobierno es grotesca", señaló Salcedo este miércoles tras la pérdida de la sede.

La Procuraduría pide explicaciones

No solo son sectores políticos los que tienen los ojos puestos en esta polémica, considerada como la primera tormenta política del gobierno del presidente Gustavo Petro en el 2024.



Los órganos de control ya tienen los ojos puestos en la pérdida de los juegos y la procuradora Margarita Cabello le envió una carta a la ministra del Deporte en la cual le pide "informar las razones que llevaron al mismo y las consecuencias económicas o de cualquier otro tipo que se pueden generar para el país y para los deportistas colombianos".



Asimismo, ya se adelanta una indagación sobre lo sucedido.



La Contraloría, por su parte, ya emitió una alerta sobre el riesgo de que se pierdan los recursos que ya fueron girados para realizar los juegos.



"La Contraloría de manera ordinaria tiene la competencia para revisar cualquier aplicación de recursos; si llegara el escenario (de no realización de las justas en Colombia) habría que mirar si los recursos públicos (usados en la construcción de escenarios) fueron irregularmente aplicados o si no se ha cumplido con su propósito".



Y aunque se comenta que el presidente Gustavo Petro habría dado la instrucción de hacer todo lo posible por recuperar los juegos, hay quienes consideran que si la remota posibilidad de materializar, la ministra no debería de seguir al frente de la cartera tras la polémica.



"Esperamos su renuncia más pronto que tarde", opinó la senadora uribista María Fernanda Cabal.



Salcedo, por su parte, le dijo a EL TIEMPO que no cree que la única responsable sea la ministra. "Creo que desde el alto gobierno ha habido desidia para que Barranquilla sea la organizadora de esos juegos. No solo pensemos que la ministra debe de renunciar, pensemos cuáles fueron las condiciones que le pusieron a la ministra. ¿Será problema de Hacienda, del Ministerio del Deporte o del presidente, que detuvo los pagos?".



