Panamericanos: ¿Cómo fue la estrategia de Gobierno para responder a crisis política ?

El 2024 comenzó en Colombia con la polémica por cuenta de la pérdida de sede de los Juegos Panamericanos en Barranquilla. Luego de una semana de tire y afloje, el presidente Gustavo Petro se pronunció este martes para dar un mensaje de unidad en el intento de Colombia por volver a ser el país designado oficialmente para la realización de estas justas.



Fue casi una semana en la que el presidente no hizo mención directa a la polémica, más allá de un carta, y la que se pronunciaba era la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. Esta en un primer momento anunció que la plata estaba, sino que por un asunto del Ministerio de Hacienda se había comunicado que no se iba a pagar la primera cuota el 31 de diciembre, sino que todo se haría un solo pago de 8 millones de dólares. Esta agregó que la decisión de Panam Sports la había tomado por sorpresa.



Alrededor de la polémica salieron otras voces, como la de la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia. Esta en un primer momento expresó que el presidente había dicho que era mucha plata la que costaba los juegos. Sin embargo, después expresó que fue en su administración que se comenzaron las gestiones para organizar los Juegos Panamericanos y que incluso se buscaron alternativas para el pago de los derechos de la competencia, debido a que supuestamente Barranquilla no tenía los recursos.



A esta voz se sumó algunos del Pacto Histórico, como el representante Alejandro Ocampo que defendieron la pérdida de los juegos bajo el argumento de que era un gasto muy alto y que ese dinero podía usarse mejor en la formación deportiva de miles de niños en el país.



Sin embargo, todo este choque de comunicaciones fue pausado este martes con el pronunciamiento del primer mandatario tras una reunión con Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, y Eduardo Verano, gobernador del Atlántico. "Los 8 millones de dólares, por la concesión de los derechos de la competencia, están listos. En cualquier momento podrían ser girados, si la parte del convenio así lo considera. No hay ningún problema para girar los recursos que se necesitan", dijo el presidente.



“De ninguna parte somos enemigos a realizar estas justas", añadió el mandatario, que dio un mensaje de unidad para trabajar de forma coordinada y así recuperar la celebración de los Juegos Panamericanos. Esto vino coordinado con figuras como Laura Sarabia y otros ministros, que en sus redes señalaron que “solo juntos podemos lograrlos”, como lo dijo la directora del DPS en un trino.



Ante las diferentes etapas de este escándalo, expertos en comunicación política dieron su visión del manejo dado. Para Mario Morales, profesor de comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, el tema pasa primero por un “problema de incomunicación entre las instancias correspondientes”.



De acuerdo con Morales, el gobierno no ha entendido que cualquier oportunidad será aprovechada por la oposición para golpearlo y no fue capaz de entender la importancia del evento. Incluso, señaló que era posible que el gobierno pensara que los juegos eran costoso y que por eso no debían realizarse, el problema fue que se dejó sin explicación el tema.



“Si se comunica a tiempo y se actúa en esa dirección y no se deja en bajo puede surtir efecto, el problema fue que el gobierno se demoró en esa idea”, dijo el experto, que destacó que la nueva reacción del gobierno puede ser muy efectiva en el campo de la comunicación política.



“Al liderar el presidente el asunto, le quita protagonismo al clan regional y asume el liderazgo nacional. En esa perspectiva hay un horizonte claro de liderazgo. Los juegos están concebidos como una plataforma política con vistas presidenciales, reasumir le quita ese protagonismo”, dijo Morales.



Para el experto Juan Sebastián Delgado, experto en comunicación política, el gobierno tuvo dos facetas. La primera, según Delgado, fue de incertidumbre, que “no se manejó de forma correcta”. “Se dejó crecer la duda sobre la responsabilidad”, complementó.



Sin embargo, el experto destacó la segunda faceta, que se expresó en la reunión y rueda de prensa de este martes. “La ventaja es que se superó la duda y se pasó de buscar responsables a llamar a la unidad. Nada mejor para mejorar la imagen de un gobernante que buscar un evento que es superior a sus líderes. En lugar de buscar responsables se cambió el tono de reproche, más bien a uno de unidad y un tono menos sectario y más ciudadano”, concluyó.