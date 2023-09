En el gran Foro de Garantías electorales para los comicios de octubre de 2023, de EL TIEMPO, el registrador Alexander Vega reveló que fue notificado que la seccional de la judicatura de Buga no nombrará jueces para que hagan el escrutinio electoral tras amenazas y atentados en el Valle del Cauca.

“No van a designar personal a raíz de las amenazas y explosiones en el tribunal de Buga, me comunican que no van a designar comisiones escrutadoras ante el riesgo”, fue lo que dijo Vega en el marco de el foro. “Amerita que el gobierno asuma la dirección de esto”, añadió.



El registrador cuestionó que el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, no haga acto de presencia en las comisiones de seguimiento electoral. Este cuestionó que no están claras las garantías de que los grupos criminales con los que se está dialogando en la ‘paz total’ no van a afectar los procesos electorales. “Lo mínimo es que se cumpla que no van a inmiscuirse”, señaló.



“Van a trasladar puestos, porque gente van a quedar sin votar”, sentenció Vega, que declaró que sería una derrota para el Estado si la situación lleva a que se cambien los puntos de votación. “Venimos avanzando en la tranquilidad de las elecciones, el 29 de octubre sabremos si seguimos avanzando”, concluyó.



En la primera parte de su intervención, Alexander Vega apuntó a que en los distintos mapas de riesgo electoral hay concordancia en el riesgo alto de múltiples municipios. De acuerdo con esto, la Registraduría no solo coincide con las zonas de riesgo electoral, sino también las acciones que vienen afectando el proceso democrático.



“Ya hubo un constreñimiento frente a la inscripción. Si hubo constreñimiento en la inscripción, lo habrá en la elección”, sentenció Vega, que dijo que en los comités de seguimiento electoral se han identificado apoyos de bandas criminales a algunos aspirantes.



“Hay municipios en los que convocan a la ciudadanía y les dicen por quién votar”, denunció Vega, que reveló que ya tienen una lista de candidatos que serían los favorecidos. “Al menos los candidatos tienen explicar por qué las bacrim están pidiendo por qué voten por ellos”, declaró el registrador.



Alexander Vega apuntó a que el “constreñimiento es claro” y ejemplificó con Sucre, en el que habría siete candidatos identificados con posibles apoyos de grupos criminales. Este amplió la denuncia asegurando que no solo habría constreñimiento, “sino financiación”.



En este panorama de posibles irregularidades, también apuntó a que en Rosas, Cauca, habría un candidato del Eln y otro de las disidencias de las extintas Farc. Incluso los dos grupos estarían tratando de condicionar la ubicación de los puestos de votación allí.



“Hay gente que ha tenido valor civil”, resaltó Vega, que destacó las denuncias de casos de candidatos que alertaron que no los dejaron inscribir y que incluso le están imponiendo a quién deben apoyar.