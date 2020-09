Expresidente Santos sale en defensa del Fiscal Barbosa

El expresidente Juan Manuel Santos salió en defensa del Fiscal Francisco Barbosa y dijo que de ninguna manera puede estar inhabilitado para ningún caso por el hecho de haber tenido contratos con su gobierno.

“Eso no tiene ninguna inhabilidad” dijo el premio Nobel por lo que exigió se respetará su trabajo ahora que tomó el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, actualmente en detención preventiva como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal.



En la misma línea, Santos dijo que se había armado una tormenta en un vaso de agua al cuestionar la independencia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia César Augusto Reyes, investigador de Uribe, por haber también tenido un contrato por cerca de 600 millones de pesos, con su gobierno.



“Al magistrado no lo conozco, nunca lo he visto. No he cruzado una palabra con él. Ahí también se armó una tormenta en un vaso de agua. ¿Qué tal que todo el mundo que hubiera tenido un contrato en el gobierno pasado estuviera impedido para actuar en este gobierno? No tendría ningún sentido”, argumentó Santos en Blu Radio.



Santos, así mismo, manifestó que esa discusión se debe superar y llamó a “desarmar los espíritus belicosos”.



“Yo no le veo nada de malo a eso, el magistrado ejecutó simplemente un contrató y además lo ejecutó muy bien”, explicó Santos.



Santos manifestó que no tenía información de ese contrato y que solo se enteró de este el jueves pasado, tras la salida a la luz pública del caso.



“El proceso fue que el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, con Fondo Paz, con varias de las organizaciones internacionales buscaron la forma de perfilar a los miembros de las Farc que estaban en las cárceles para que pudieran ser sujetos de amnistías de cualquier acción jurídica dentro de la Justicia Especial para la paz. Una especie de censo”, dijo.

Para tal fin, según el expresidente, se hizo un concurso, se presentaron tres firmas, y la firma del magistrado se ganó el concurso.



“Me dicen que lo ejecutaron a la perfección, hicieron un trabajo muy dispendioso porque tuvieron que ir por todas las cárceles de Colombia. Él no era magistrado en ese momento y ese fue la relación que tuvo con el gobierno: un contratista”, expresó.



Santos dijo que no se pude impedir que las personas que tuvieron contratos con su gobierno queden impedidas para trabajar en este Gobierno. “Eso no tiene ningún sentido”.



Santos citó el caso de la actual ministra del Interior, Alicia Arango, quien, recordó, estuvo durante tres años de su Gobierno como embajadora de Colombia.



Y añadió que durante su mandato él trabajo con muchos funcionarios del Gobierno anterior sin ningún problema.



Por eso, exigió dejar trabajar al Fiscal Barbosa. Esta semana la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió el traslado a la Fiscalía General del expediente que contiene la investigación en contra de Uribe.

