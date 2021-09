'A Pastrana le dio últimamente por repetir lo que dice Uribe': Santos

El expresidente Juan Manuel Santos reaccionó a las declaraciones que dio este miércoles el también exmandatario Andrés Pastrana en su comparecencia ante la Comisión de la Verdad.

En su intervención ante esta instancia fruto del acuerdo de La Habana, Pastrana lanzó una fuerte crítica al expresidente Juan Manuel Santos por las actuaciones que llevaron a la firma del Acuerdo de Paz después de que el 'no' ganó el plebiscito por la paz.



(Vea también: 'Sin proceso del Caguán, no habría sido posible Acuerdo de La Habana')



"No logro entender por qué el expresidente Juan Manuel Santos decidió desperdiciar la oportunidad histórica de lograr un consenso en torno a los acuerdos de La Habana, tal como se lo propuse en la reunión que cara a cara tuvimos en la Casa de Nariño después de los resultados del plebiscito", dijo Pastrana.



Frente a este pronunciamiento, Santos aseguró que es un "sofisma".



“No tiene una base real. Eso también lo dijo el expresidente Uribe, al expresidente Pastrana le ha dado últimamente por repetir lo que dice Uribe”, dijo Santos en diálogo con Blu Radio.



El también nobel de paz agregó que "a estas alturas decir que se desconoció la voluntad del pueblo es todo lo contrario, porque después ese paquete renegociado se aprobó en el Congreso por abrumadora mayoría y la Corte Constitucional le dio el visto bueno”.



POLÍTICA