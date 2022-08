Avianca, Air Canadá y Juan Manuel Santos fueron los protagonistas de una de las polémicas de este lunes luego de que se conociera que el expresidente de Colombia y su esposa, María Clemencia Rodríguez, no pudieron abordar un avión de Avianca en mayo pasado. ¿Qué fue lo que realmente pasó?



Todo inició con la columna titulada ‘Abuso Anónimo’, publicada por Héctor Abad Faciolince en el diario El Espectador el pasado domingo.



En ese texto, Abad explica que, a un exmandatario, cuya identidad omitió, no le permitieron abordar un avión de Avianca. Según el columnista, el hecho se produjo cuando el expresidente y su esposa estaban a punto de abordar un vuelo internacional de más de seis horas con Avianca.



En la mañana de este lunes, el periodista Feliz De Bedout amplió el relato. Según dijo en La W, fuentes le confirmaron que la persona a la que se refría Abad era el premio Nobel Santos.

El incidente en los vuelos del expresidente se presentó a finales de mayo. Foto: EFE

El hecho se habría producido a finales del mes de mayo, cuando se disponían a viajar desde Canadá hasta Colombia.



Faciolince contó que, a pesar de que Santos y su esposa ya habían adelantado los trámites de migración, contaban con su pase de abordaje con sillas asignadas en orden y habían entregado el equipaje. Al momento de embarcar se les informó que no podían entrar al avión.



“Cuando el ciudadano y su esposa intentan pedir explicaciones, no se les da ninguna. Simplemente les repiten que no pueden embarcar. Es más, les piden que se retiren, que ahí estorban. Sobra decir que el ciudadano no está borracho, ni ha sido agresivo, ni ha infringido ninguna regla”, escribió Faciolince en su columna.



Entre tanto, mientras Rodríguez indagó los motivos por los que no pueden abordar, se le informó que “hay órdenes de no dejar pasar abordo a su marido”.

Incluso, según el relato del escritor, le dicen que ella podría abordar el vuelo sola, si así lo quisiera.



¿En qué quedó el incidente? Faciolince contó que el avión despegó, llevándose el equipaje de los dos, pero tanto Santos como Rodríguez se quedaron: “Ya es media noche, las salas VIP están cerradas y los esposos amanecen en dos sillas del aeropuerto. Por la mañana consiguen comprar un nuevo pasaje en otra compañía y regresar a Colombia haciendo varias escalas”.



Posteriormente, Santos se puso en contacto con la aerolínea para hacer el reclamo, pedir envío del equipaje y el reembolso del valor de los tiquetes.



Agrega Faciolince: “El gerente de Avianca promete averiguar y darle una respuesta en 24 horas. Hasta el día de hoy no ha habido respuesta ni se les ha reembolsado el dinero. Las maletas sí llegaron”.



Air Canadá se responsabilizó y Avianca respondió

Air Canadá. Foto: Air Canada

Frente a este suceso, se conoció una carta que le envió Air Canadá al expresidente Santos, en la cual explican que el vuelo de Vancouver a Toronto del 28 de mayo de 2022 "se retrasó 9 minutos debido a una interrupción de TI en todo el sistema. Este retraso a su vez hizo que nuestros sistemas volvieran a reservarle en el próximo vuelo disponible, ya que la conexión ya no se consideraba factible".



Después explican: "Para completar este proceso de cambio de reserva, Air Canadá tuvo que tomar el control de su billete electrónico", aseguraron. Por esta razón, Santos no pudo abordar el vuelo de Avianca AV205.



Avianca, por su parte, también se pronunció al respecto y en un comunicado manifestaron que "es claro que la responsabilidad es de dicha aerolínea (Air Canadá)".



Afirmaron que como dicha aerolínea tomó el control de los tiquetes, "reacomodaron en un vuelo posterior al que originalmente reservaron y esto hizo imposible que Avianca realizara cambio para embarcarlos".



Al final, informaron que pese a lo que causó la situación, le reembolsaron la totalidad de tiques adicionales comprados por el exmandatario.



Santos, por otro lado, se tomó el tema con gracia y en su cuenta de Twitter publicó un meme con su imagen. "El incidente con Avianca y Air Canada es de vieja data. No vale la pena revivirlo. Lo importante es que a ningún pasajero le pase lo que nos pasó a nosotros", publicó.

El incidente con Avianca y Air Canada es de vieja data. No vale la pena revivirlo. Lo importante es que a ningún pasajero le pase lo que nos pasó a nosotros. pic.twitter.com/ewCip9uNmP — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) August 22, 2022

