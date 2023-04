Juan Guaidó, el líder opositor al régimen de Nicolás Maduro, se apresta para salir de Colombia en un vuelo desde el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, con destino a Miami. El gobierno del presidente Gustavo Petro decidió que debía salir del país.



Guaidó estuvo menos de un día en territorio nacional. Él mismo contó en la madrugada de este lunes que entró "a pie" por la frontera colombovenezolana. "Acabo de llegar a Colombia, de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie", informó el dirigente.

Esto sucede a pocas horas de que se inicie la conferencia internacional que se hará en Bogotá este 25 de abril sobre la crisis de Venezuela, la cual busca crear condiciones para el restablecimiento de los diálogos entre Maduro y la oposición que se llevaban a cabo en México.



En la tarde de este lunes, desde el Congreso de la República, el canciller Álvaro Leyva se refirió a la llegada de Guaidó y dijo que no tenía conocimiento de la ubicación del líder opositor. Eso sí, advirtió que corría riesgos. Aunque no mencionó puntualmente que podría ser deportado, aseguró: "si no aparece, corre riesgos, porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes".



Lo anterior porque contra Guaidó pesa una orden que le prohíbe salir de su país. Además, tiene órdenes de captura. Son al menos tres las causas en su contra y cada una contempla múltiples delitos.



EL TIEMPO confirmó que Guaidó saldrá a las 11 de la noche rumbo a Miami, Estados Unidos. Fuentes cercanas al líder opositor aseguraron que el Gobierno colombiano le pidió al líder opositor que abandonara el país. Además, según las mismas fuentes, le prohibieron hacer declaraciones públicas.



En Casa de Nariño, por su parte, dicen que la decisión se tomó en conjunto con el político venezolano.



Este diario también se comunicó con Migración Colombia, quienes no se pronunciaron sobre la salida que se daría esta noche en el aeropuerto de Bogotá, pero señalaron que en las próximas horas emitirán un comunicado al respecto.



La familia del diputado y expresidente interino sigue aún en Caracas, donde voceros del régimen han fustigado duramente a Guaidó y calificaron su salida de Venezuela como una supuesta fuga.



El diputado tenía previsto participar en las manifestaciones contra Maduro que han sido convocadas para este martes en Bogotá, en simultáneo con la cumbre de cancilleres y representantes que convocó Colombia y que fue respaldada por el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden.



En desarrollo...



Ana Rodríguez CORRESPONSAL EN CARACAS

Aura Saavedra REDACCIÓN POLÍTICA