Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, contó en una entrevista para Los Informantes que tanto él como su hermano tienen Asperger.



Dicha condición es una forma de trastorno del espectro autista (TEA) que se caracteriza por diferencias en la comunicación social y patrones de comportamientos repetitivos e intensos.

Tras el eco sobre esta revelación, Juan Fernando Petro volvió a referirse a este tema en una entrevista con ‘Blu radio’, emisora en la cual señaló que muchas grandes personalidades tienen este mismo síndrome y eso no significa que estén enfermos.



El Asperger no es una enfermedad sino una condición y por eso mismo no tiene cura. Este síndrome se define como "un trastorno del desarrollo que conlleva una alteración neurobiológicamente determinada en el procesamiento de la información".

¿Cuándo descubrieron que tenían Asperger?



Juan Fernando Petro, además, contó que fue hacia el año 1977, cuando cursaba el bachillerato, que le diagnosticaron Asperger. En ese momento, con unos 16 años, su padre notó comportamientos distintos en él. Pasó de ser un joven risueño y divertido a todo lo contrario: “Me aislé de todo el mundo”.



En ese momento, el padre llevó a Juan Fernando y a Gustavo al psicólogo del colegio La Salle, en Zipaquirá, Cundinamarca. “Él (el psicólogo) dijo que eso no es una enfermedad”, reiteró Juan Fernando, quien es biólogo.

Juan Fernando Petro es señalado por presuntamente ofrecer rebajas de penas a los narcotraficantes. Foto: Twitter @JuanFPetro

Y sobre ese diagnóstico, el psicólogo también les informó que Gustavo lo tendría: “Lo mismo su hermano (…) también tiene el mismo comportamiento. Eso lo dijo el psicólogo. Pero eso no es una enfermedad, es una característica de las personalidades”, insistió.

Juan Fernando Petro: ¿por qué contó lo del Asperger?



El hermano del presidente Petro también manifestó que la idea de la entrevista con Los Informantes era hacer una reflexión sobre su vida y que la revelación sobre el Asperger terminó descontextualizada en lo que se pretendía decir.

El hermano de Petro lo apoyó activamente en su campaña a la presidencia. Foto: Twitter: @juanfpetro

“Tristemente yo siento que ahora hay una connotación de que el Presidente está enfermo y eso no es. El Presidente no está enfermo. El Asperger no tiene que ver con una enfermedad sino con una característica del ser”, añadió Juan Fernando.



En la entrevista, Juan Fernando anotó que hay personas a quienes les gusta estar aisladas, afuera del mundo social.



También contó que su hermano y él han hecho vidas normales. Además, describió que les gusta leer y filosofar.



“Yo lo he tomado como mi manera de ser. Así he vivido tranquilamente toda mi vida. Gustavo es más profundo que yo, en sus libros, en sus proyectos, en cómo transformar el país”, manifestó.



¿Ausencias del presidente Petro tienen que ver con el Asperger?



No tiene nada que ver con el Asperger, lo digo porque, primero y repito, no es una enfermedad; es una característica del ser de una persona. FACEBOOK

TWITTER

Una de las principales críticas al presidente Petro durante las últimas semanas son sus constantes ausencias en eventos en los cuales es esperado. Estas situaciones llegaron al punto de que senadores de la oposición pidieran un examen médico del mandatario para conocer su estado de salud.



Por su parte, el presidente Petro ha reiterado que no está enfermo y, en una entrevista con Cambio y W, dijo: “Yo necesito mis equilibrios, el cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores”.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

En la entrevista con ‘Blu’, Juan Fernando fue indagado sobre si el Asperger tiene que ver con esas reiteradas ausencias.



A esta pregunta, el hermano del Presidente dijo que si el mandatario va o no a una reunión es decisión de él y que no tiene nada que con el Asperger.



“No tiene nada que ver con el Asperger, lo digo porque, primero y repito, no es una enfermedad; es una característica del ser de una persona”, añadió.



Y aunque le insistieron sobre esta situación, Juan Fernando replicó que no sabía la respuesta por la que Gustavo en algunas ocasiones se ausentaba en eventos debido a que no está en la Casa de Nariño. “No es por el Asperger”, añadió.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS