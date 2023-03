En una entrevista exclusiva con Yamid Amat que saldrá este domingo en EL TIEMPO, el hermano del Presidente, Juan Fernando Petro, habla sobre el pedido que hizo el Jefe de Estado a la Fiscalía de investigar sus actuaciones.



Cuando hizo el pedido, Petro dijo que su prioridad es la búsqueda de la paz y "quien quiera intervenir en ese propósito, o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de mi familia". El mandatario, en ese momento, también pidió investigar a su propio hijo, Nicolás Petro.



En la entrevista el hermano del presidente, quien defiende sus actuaciones y niega que haya cometido una acción ilegal, habla sobre sus visitas a La Picota, su teoría del ‘perdón social’ y los efectos en su vida del llamado a investigarlo.



“Entiendo que, políticamente, era lo correcto (pedir investigarlo), era lo que él tenía que hacer. Pero, familiarmente nos deja solos. Es como si lo colocan a uno, amarrado, frente a un paredón de fusilamiento. Y que le digan: defiéndase como pueda (...) Estoy frente a un pelotón de fusilamiento y atado”, señaló.



"Ser hermano del presidente Petro cierra puertas, aunque yo no utilizaría jamás esa condición", dijo, también, en la conversación.



