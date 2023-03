El presidente Gustavo Petro, el pasado jueves, le pidió a la Fiscalía que investigara a su hermano Juan Fernando Petro por rumores de supuestos favorecimientos a jefes de bandas criminales que se quieren colar en la ‘paz total’.

Incluso, se conoció que el presidente Petro, el pasado 2 de febrero, les ordenó a los miembros del gabinete que tuvieran un comportamiento doblemente estricto con su familia y les pidió a los ministros que "no aceptaran ningún tipo de tráfico de influencias e intermediación".

Ahora, Juan Fernando Petro rompió el silencio y se refirió al pedido de su hermano: "Solicito que valoren como genuinos sus principios de hombre probo, quien, como nunca lo ha hecho ningún otro mandatario en la historia de nuestro país, frente a la mínima conjetura, que él denomina rumores, decide, sin miramiento alguno, colocar a los suyos a padecer este escarnio público, lo que sin duda traspasa la frontera de lo estrictamente fraternal, para colocarnos como blanco de ataques injuriosos hasta cuando la verdad aflore al final".

Juan Fernando Petro también manifestó que "comparte plenamente el contenido y el sano propósito del comunicado, el cual no es otro que la absoluta tranquilidad que le asiste acerca de que su hermano puede ser sometido a todo tipo de moral y patrimonial".

Y añadió: "No obstante, debo aclarar que no soy un advenedizo en el tema de la paz, ya que, como exministro de la Comisión Intereclesiástica de Justicia, Paz y Reconciliación y de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales, con epicentro de acción distinto, y sin lazos comunicantes con la Comisión de Paz del gobierno actual, en cabeza de Danilo Rueda, he desarrollado un trabajo silencioso a lo largo de los territorios apartados, en medio de las comunidades, el cual nunca ha implicado el ofrecimiento de beneficios a condenados a cambio de las dádivas".

Juan Fernando Petro también dijo que esos rumores "ha propiciado el surgimiento de conjuras maliciosas, coma la del mal llamado 'pacto de la Picota', ya aclarado, así como de una oficina de abogados que gestiona beneficios a narcotraficantes, que ahora supuestamente dirijo, es el interés político de afectar, a través de mí, y como efecto de carambola, al actual gobierno".

Agregó que trabajar en función de la paz toca aristas complejas que tarde o temprano dejan consecuencias y efectos que la sociedad interpretará de una u otra manera.



#NoticiaW | Juan Fernando Petro dijo que el presidente @petrogustavo,es un hombre probo que “decidió sin miramiento alguno colocar a los suyos a padecer este escarnio público, lo que sin duda traspasa la frontera de lo estrictamente fraternal (…)” >> https://t.co/QkoYKH9LSN pic.twitter.com/UG9JRacM9L — W Radio Colombia (@WRadioColombia) March 6, 2023

"Al final, la única verdad irrefutable es que mis modestos y normales niveles de bienestar patrimonial, con tendencia a desmejorar, están para el escrutinio público, a disposición de la Fiscalía, entidad que, en diligencia de entrevista ante el Fiscal Barrbosa, el día 8 de febrero de 2023, tras escuchar mi versión, muy a pesar del deseo de quienes son afines al desprestigio de la familia Petro Urrego, de estima víctima de las aciagas situaciones en que pretenden implicarme", agregó.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

