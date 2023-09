Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, se despachó en su última entrevista con 'Los Informantes', de Caracol Televisión.

El biólogo, de 60 años, decidió hablar sobre diversos temas que, por su vínculo familiar, han cobrado eco desde el momento en el que Gustavo Petro fue electo.



En la lista de aspectos, sobresalieron los detalles que entregó sobre la intimidad de su familia, cuando tanto él como el primer mandatario eran menores de edad. De hecho, sorprendió a cierto sector del país al asegurar que, de niños, el hoy mandatario y él habrían sido informados de tener el Síndrome de Asperger.



Luego, en charla con 'Blu Radio', Juan Fernando Petro hizo énfasis en que "El Presidente no está enfermo".



"Tristemente yo siento que ahora hay una connotación de que el Presidente está enfermo y eso no es. El Presidente no está enfermo. El Asperger no tiene que ver con una enfermedad sino con una característica del ser", dijo sobre el impacto de sus primeras declaraciones.



Pero, además de lo expresado sobre ese particular, Juan Fernando Petro dio varias opiniones políticas y compartió su valoración personal sobre el trabajo de algunos funcionarios del Gobierno. Entre ellos, la vicepresidenta Francia Márquez.



(Asperger: ¿En qué consiste el síndrome que tendría el presidente Petro?).

'Yo la veo muy desdibujada'

Facebook Twitter Linkedin

La Fiscalía hizo una nueva citación a Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro. Foto: Twitter: @JuanFPetro

En su entrevista con 'Los Informantes', Juan Fernando Petro manifestó de entrada que no es un integrante de la coalición que ha liderado su hermano, el Pacto Histórico.

"Yo no soy del Pacto Histórico. No me interesa. Mi hermano ya no es ni siquiera de izquierda, su pensamiento ha evolucionado tanto que ni siquiera de izquierda, pero esa izquierda fundamentada en esos conceptos retrógrados, anquilosados, de mamertos, sube a un poder muerta del hambre, nunca ha sabido qué es el poder y son pirañas entre ellos mismos (sic)", expresó.



(Desaprobación del presidente Gustavo Petro se mantiene en 62 %, dice encuesta).



Luego, en esa línea, decidió hablar sobre la vicepresidenta Francia Márquez.

"Yo la veo muy desdibujada, muy perdida, sin objetivos, sin fundamentos, sin una base, sin ninguna propuesta tampoco", expresó en un primer momento.



Más adelante, en la entrevista, tras un corte de cámara, añadió: "Yo me he reunido muchas veces con sus asesores, el cuerpo que la rodea, y veo mucha polarización de resentimientos. Son muy explosivos".



(¿Se viene otra reunión entre el presidente Petro y Joe Biden? / En Secreto...).



Al final, haciendo un balance general del equipo del Presidente, sin entrar en nombres, Juan Fernando Petro manifestó: "El presidente tiene todas las intenciones, pero los que están detrás de él como que no tienen la visión, ni la perspectiva, ni la gerencia, ni las ganas de ponerse las botas e irse a los territorios".

Más noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS