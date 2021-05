Juan Camilo Restrepo Gómez, nuevo comisionado para la Paz

El presidente Iván Duque nombró en la mañana de este lunes a Juan Camilo Restrepo Gómez como Alto Comisionado para la Paz.



"En la actualidad se desempeña como Viceministro de Agricultura, y ha sido viceministro del Interior y Presidente de Augura. Tendrá el encargo de fortalecer la búsqueda de la Paz con Legalidad en Colombia", informó el Jefe del Estado.



"El doctor Juan Camilo Restrepo Gómez ha sido fundamental en el proceso de diálogo con los diferentes sectores sociales en la búsqueda de acuerdos, soluciones y consensos", aseguró el Presidente.



El designado Alto Comisionado para la Paz es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, de Medellín, y especialista en legislación tributaria de la misma institución.



Viene de desempeñarse como viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y ejerció como viceministro del Interior y asesor legislativo del Ministerio de Defensa.



Así mismo, fue asesor de la Alcaldía de Medellín entre 2004 y 2005 y, en el ámbito académico, se ha desempeñado como director del Consultorio Jurídico de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo y docente de la Universidad Autónoma Latinoamericana.

He designado a Juan Camilo Restrepo Gómez como Alto Comisionado para la Paz. En la actualidad se desempeña como Viceministro de Agricultura, y ha sido viceministro del Interior y Presidente de Augura. Tendrá el encargo de fortalecer la búsqueda de la Paz con Legalidad en Colombia — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 24, 2021

Restrepo Gómez reemplaza a Miguel Ceballos, quien este fin de semana sorprendió al país al revelar que se iba del cargo. El saliente funcionario, en entrevista con la periodista María Isabel Rueda le reveló su incomodidad porque el expresidente Álvaro Uribe Vélez había interferido en su cargo.



"Pues mire, hay una circunstancia que yo le tengo que explicar con toda claridad. Desafortunadamente, lo que se presenta en este país es la disputa que tiene una moneda, y le explico por qué: una moneda se tira al aire, cae por un lado o cae por el otro, y la cara por la cual no cae es la que menos peso tiene. Es decir, cuando una moneda tiene que caer por una de sus caras es porque esa cara pesa más que la otra en un momento dado. Y, desafortunadamente, en este país a veces se juega con esa moneda el futuro del país, en una cara con la de Uribe y en la otra cara con la de Petro, y eso no puede seguir así. Yo tengo un discernimiento muy claro, de que esa moneda no puede seguir dando vueltas para ser más pesada del lado de Petro, o del lado de Uribe; creo que el país merece más equilibrio. Yo siento que ambos han sido irresponsables en presionar a este Gobierno y al Congreso para que la moneda se incline más hacia su lado. Tengo muchas distancias, que conoce el país con Petro, y tengo otras muchas también con Uribe. Que si quiere le cuento en qué consisten", le dijo Ceballos a EL TIEMPO (Lea la entrevista completa aquí).



Estas palabras provocaron un cisma en el Centro Democrático que acusaron a Ceballos de desleal. "La abrupta renuncia de Miguel Ceballos y delegado principal para negociar el paro, es un acto de deslealtad en el momento más inoportuno, que evidencia que no estuvo a la altura de las difíciles y trascendentales tareas a su cargo", aseguró un comunicado de este partido político.

