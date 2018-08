‘Vale la pena que yo sea víctima de una victoria temprana’

José Félix Lafaurie, el candidato uribista a la Contraloría General de la República que fue derrotado con el apoyo de su propio partido, felicitó ayer al presidente Iván Duque por atreverse a no entrar en “cruces de favores” con los congresistas para proteger su elección.

Lafaurie, quien apenas obtuvo 12 votos de todo el Congreso, mientras el ganador, Carlos Felipe Córdoba, consiguió 203, se declaró satisfecho por la postura de Duque, así eso haya contribuido a su derrota.

¿Cuál es el balance de su aspiración a la Contraloría?

Si el mensaje que quiso mandar el presidente Iván Duque es el de no intervenir en el Congreso para no tener cruces de favores con los congresistas, estoy totalmente de acuerdo, es decir: merece la pena que yo haya sido víctima de una victoria temprana del presidente Duque, porque la opinión está muy cansada del nivel de degradación de la política. Soy el primero en aplaudir si va a manejar el Gobierno con esa coherencia. El Congreso tendrá que estar pendiente de las iniciativas que presente el presidente Duque en favor del país y gobernando de cara a la sociedad.

¿Por qué no prosperó su candidatura?

El país lo sabe. A las tres y media del jueves pasado, después de que el presidente Duque se había reunido con las bancadas para notificarles que no iba a intervenir, a la oficina del presidente del Senado llegó César Gaviria, Germán Vargas Lleras, Aurelio Iragorri, acompañados de Roy Barreas y notificaron que el contralor iba a ser Felipe Córdoba, esas tres bancadas, que constituían la antigua Unidad Nacional, tenían la fuerza para impulsarla. Al día siguiente los conservadores también apoyaron a Córdoba. Córdoba terminó siendo impulsado por la Unidad Nacional y frente a eso Uribe

¿Está por un lado Uribe y por el otro Duque?

El presidente Duque está gobernando y el presidente Uribe es miembro de una bancada del Centro Democrático, lo que yo realmente observo y en el fondo me duele es que el partido Centro Democrático había votado en mantener mi candidatura y terminaron votando solo 12.



Entre la votación de las dos y media y la de las cinco y media hubo un cambio que no entiendo.

¿Hubo desacato a Uribe?

Espero que no. Espero que el presidente Álvaro Uribe siga dando la línea.

Algunos han proclamado la derrota del uribismo. ¿Es así?

Ganaron las bancadas mayoritarias que representan la mesa de Unidad Nacional, las que tienen la necesidad de tapar la corrupción del gobierno de Juan Manuel Santos durante 8 años.

¿Qué piensa de otra lectura que también han hecho algunos sectores políticos: que en esta lucha por la Contraloría ganó Duque, el ala joven y moderada, y que perdieron los sectores ultraconservadores?

No, no. Esa lectura no es verdad. Aquí hay unos muchachos que han estado haciendo política en contra del partido, eso no es lo que se estaba pidiendo, porque uno hace política como la hace Duque, con ideas claras. A mí no me vas a decir que Edward Rodríguez es la renovación del partido, no, eso si no. ¿Cuáles son las ideas conservadoras o no conservadoras? Aquí lo que la gente está pidiendo por encima de cualquier cosa es que haya mayor transparencia y que haya un cambio de esto.

¿Se va a quedar en el sector privado? ¿Va a seguir en la política, en el uribismo?

No, mire: yo me metí en esto entre otras cosas, porque hablé con el presidente Uribe, pero quien está haciendo política es María Fernanda Cabal, mi esposa. Yo terminé en este rollo cuando me tocó enfrentar al presidente Santos, en temas que eran críticos para el sector rural como fue todo el tema de la tierra y por supuesto la negociación de La Habana, de lo contrario no habría intentado esto en política.

¿Entonces no más política?

No creo que me vuelva a picar ese bicho. No aspiro a ejercer ningún cargo público, eso lo tengo absolutamente claro.





