El Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo no solo se encarga de coordinar la administración y recaudación de impuestos, sino también de aterrizar los comentarios de funcionarios del Gobierno Petro y del mismo presidente.



El reciente episodio que dejó evidencias sobre el papel tranquilizador de Ocampo fue el anuncio de Gustavo Petro de pagar tierras con títulos de tesorería (TES). A lo que salió el ministro a decir que la reforma agraria debe ser financiada, pero no se pueden comprar con TES.



(En contexto: Ocampo descarta idea de Petro de pagar tierras con TES).

Frente a este episodio el ministro dijo que "la reforma agraria por supuesto que debe ser financiada, si hay compra de tierras tendrá que ser financiada. El Ministerio de Hacienda tiene muy claro que no se pueden comprar tierras con TES, eso no está autorizado".



Otro escenario fue en el que la ministra de Cultura, Patricia Ariza, anunció que los planes de celular tendrían IVA en la nueva reforma tributaria que se propondría. El comentario fue antes de la posesión de Gustavo Petro. El ministro tuvo que salir a decir, en su momento, que en el proyecto de reforma tributaria no estaba incluido el IVA que la ministra había mencionado.



(Le podría interesar: Daniel Carvalho defendió regularización del cannabis: 'Hace 25 años fumo').

Facebook Twitter Linkedin

Ariza nació en Vélez, Santander, en 1946. Estudió Bellas Artes en la Universidad Nacional. Foto: Milton Díaz. Archivo EL TIEMPO

El caso de la idea de suspender la exploración y explotación de hidrocarburos que se promovió desde la campaña presidencial y que Irene Vélez, la ministra de minas y energía, replicó. El ministro, esta vez salió a decir que estos contratos le generan amplios ingresos al Estado y que es necesario que se mantengan. Además, de las dificultades que le ocasionan al país suspenderlos.



Incluso corrigió el anuncio de Armando Benedetti, el actual embajador de Colombia en Venezuela, de comprarle el gas a ese país y dejar de producirlo aquí.



(Lea también: Presidente Petro dice que gobierno no ha tomado decisión sobre tarifas del Soat).



Cuando Gustavo Petro hizo el anunció de José Antonio Ocampo frente a la cabeza del Ministerio de Hacienda, lo que analistas afirmaron es ese momento fue que “su llegada de confianza para la ciudadanía y para los sectores productivos. Porque con su conocimiento del país y de temas económicos sería equilibrada”. mencionó Carolina Quevedo, decana de economía de la Universidad Externado.



Lo que hace ahora es, según usuarios de Twitter, una muestra de esa tranquilidad en un Gobierno como el de Gustavo Petro.

Lo de José Antonio Ocampo está siendo heroico; corrigiendo las salidas en falso del gobierno. Exploración y explotación de hidrocarburos debe continuar en Colombia. Apoyo al ministro. — Gabriel Escobar (@GabrielGEscobar) October 8, 2022

REDACCIÓN POLÍTICA

En Twitter: @PolíticaET

Más noticias de política:

- Las claves de la reforma política de Gustavo Petro que aprobó el Senado.

-'Su éxito es insultar en lugar de proponer': La dura crítica de Roy a Jota Pe.