Apenas horas horas después de que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, informó que decidió extender de manera anticipada el periodo de Bruce Mac Master como su presidente, y que respaldaba su trabajo durante los debates que se dieron por el trámite de la reforma tributaria, el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo dijo en una entrevista con Yamid Amat que el diálogo entre ambos está "interrumpido".



Para el Ministro de Hacienda la relación con Mac Master "ha sido muy difícil".



“Estoy esperando a que tenga alguna cosa positiva que decirme para poder volverme a sentar a hablar con él, pero sí me va hablar solamente cosas negativas pues claro que no le sirve a un ministro de Hacienda simplemente oír críticas. Yo quiero oir propuestas positivas, de qué hacer”, aseguró Ocampo en la entrevista con Amat en Noticentro 1 de CM&, en relación al presidente de la Andi.

"Yo quisiera ver las propuestas positivas, yo no quiero ver solamente propuestas negativas. Al Gobierno no le sirven las propuestas negativas. (Mac Master) Ha sido muy negativo, así como ha habido muchos otros líderes gremiales que han sido muy positivos”, añadió.



El alto funcionario del Gobierno de Gustavo Petro, clave en la reforma tributaria aprobada en días pasados en el Congreso y en proceso de conciliación entre Senado y Cámara, también señaló que si bien la relación con el presidente de la Andi ha tenido dificultades, el diálogo con otros sectores empresariales sí ha fluido.

“El grueso de los gremios de la producción, incluso el grueso de los empresarios con que he hablado han tenido propuestas positivas, muchas de las cuales hemos acogido”, dijo Ocampo, quien también aseguró que ha tenido acercamientos con sectores de la misma Andi sin la interlocución de Mac Master con los cuales ha llegado a "bastantes acuerdos".



También expresó que si Mac Master tiene una actitud "positiva", él estaría "encantado" de hablar. "Pero si es para darme palo pues realmente no vale la pena”, puntualizó. "Yo hablo con quien está dispuesto a discutir y a buscar alternativas. No con quien está dispuesto meramente a criticar y a decir que somos irresponsables. Es que es imposible".

Antes de que se conocieran estas declaraciones, la junta de Dirección de la Andi emitió un comunicado de respaldo a su presidente y en el que también expresó que la "promoción y construcción de confianza es fundamental, pues de este modo se abren nuevas oportunidades de generación de empleo; el cual, consideramos, es el mejor vehículo para la sostenibilidad social y económica del país".



