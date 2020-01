En blanco y negro: lo que hay sobre el cacerolazo del 21 de enero

Este 21 de enero regresan las jornadas de protesta convocadas por el Comité del Paro, las cuales comenzaron el 21 de noviembre del año pasado y estuvieron inactivas por unas semanas, a propósito del comienzo de año.



Si bien el Gobierno Nacional ha sostenido seis reuniones con el comité, conformado por sindicatos, estudiantes, entre otras organizaciones civiles, estas no han dado resultados.

Uno de los puntos que frenaban el inicio de unos diálogos formales era la solicitud del Gobierno de conocer exactamente cuáles eran las peticiones de los líderes de la protesta, pues solo así podrían sentarse a negociar.



“Ellos han entendido por qué para el Gobierno es fundamental tener conocimiento y acordar los 13 temas para poder entrar a resolverlos, porque uno no puede entrar a ningún tipo de discusión ni llegar a algún acuerdo si no conoce en profundidad sobre qué temas y sobre qué instancias se van a desarrollar”, aseguró en su momento Diego Molano, quien representa al Gobierno.



Y a mitad de diciembre fue presentado un documento con 104 puntos que está siendo analizado por el Ejecutivo para “determinar si existe viabilidad política, fiscal o de competencia, porque hemos encontrado que algunos de estos puntos no tienen que ver con el Ejecutivo”, dijo Molano.

Una de las reuniones del Gobierno con el Comité Nacional del Paro Foto: Prensa CGT

Entre las peticiones del Comité está la reforma laboral y la pensional, reforma tributaria (que ya fue aprobada por el Congreso de la República), ‘holding’ financiero y medidas para proteger a los líderes sociales, entre otras.



Sin embargo, también existe otro aspecto que separa el inicio a la negociación formal, pues el Comité del Paro ha exigido una mesa exclusiva de diálogos y no hacer parte de la Conversación Nacional, que es una instancia creada por el Gobierno para la “construcción de políticas a largo plazo, acciones de mejoramiento para acelerar los resultados de los programas gubernamentales nacionales y regionales, que den los lineamientos de una visión compartida de país”, aseguró el presidente Iván Duque.



En esta instancia se habilitó una plataforma digital en la cual se han recibido más de 11.264 propuestas ciudadanas y para este primer trimestre están planeadas 20 sesiones de la conversación con diferentes sectores y 15 sesiones en las regiones.



Los líderes del Comité del Paro aseguran que esa conversación no resolverá las causas de las protestas en las calles, que han dejado pérdidas millonarias y han cobrado la vida de varias personas, entre ellos el joven Dilan Cruz, quien falleció en Bogotá después de ser impactado por una munición usada por el Esmad.

Para Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), es posible encontrar soluciones solo si hay intención de buscar un verdadero acuerdo y que el Gobierno reconozca que este sí es un proceso de negociación.



En sentido opinó Nelson Alarcón, presidente de Fecode. Para él es necesario que el Gobierno “se sienten a negociar de verdad con el comité, porque la última fecha el Gobierno dijo que no negociaba y que solo era para dialogar sobre ciertos puntos”.



No obstante, los líderes del comité aseguran que están dispuestos a acudir a cualquier llamado que el Gobierno les haga.



