Jorge Tovar Vélez renunció al cargo Coordinador del Grupo de Víctimas

Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo de Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', mediante una carta dirigida a la ministra del Interior, Alicia Arango, pidió su relevo del cargo de Coordinador del Grupo de Víctimas.



Con el posible regreso de su padre al país a responder ante la justicia, su situación era cuestionada por varios de los sectores que se preguntaban si el contratista debía abandonar su cargo.



“En primer lugar, debo dar gracias a Dios, quien no me ha abandonado un solo instante de mi vida, y me ha dado la fortaleza necesaria para poder servirle a mi país, en medio de todas las adversidades”, dice uno de los partes de la misiva.



A renglón seguido explica: “A las víctimas de Colombia: Hace 4 meses les pedí que me dieran la oportunidad de poder trabajar juntos por el país que soñamos; gratitud infinita por abrirme sus corazones, por dejar a un lado los prejuicios y trabajar juntos e incansablemente, mañana, tarde y noche, por las más de nueve millones de víctimas de Colombia. Mi compromiso con ustedes es inclaudicable, desde el lugar que esté seguiré esforzándome por alcanzar el goce y cumplimiento de todos sus derechos, decididamente; no desistiré”.



Finalmente, Tovar Vélez agradece a la ministra Arango y al viceministro Daniel Palacios, haberle permitido trabajar al lado de ellos “De ustedes aprendí que en esta vida lo más importante es servir, con disciplina, dedicación y esfuerzo, a quienes más lo necesitan. Su inmenso amor por Colombia me enseñó que trabajar por un país muchas veces implica sacrificios, que son recompensados con la sonrisa o el abrazo de las personas a las que servimos con amor, y desinteresadamente".



Y concluye diciendo que por razones personales, ajenas a su voluntad, le solicita ser relevado del cargo. “Mi hoja de vida seguirá aportándole a Colombia y a usted, en las nuevas responsabilidades que tendré a mi cargo”, puntualiza Tovar Vélez.



El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, afirmó el martes que ‘Jorge 40’ sería deportado a Colombia a finales de septiembre.



“Se ha solicitado a las autoridades migratorias de los Estados Unidos, la deportación de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, quien, de acuerdo con información de nuestras autoridades consulares, se encuentra ya en una prisión migratoria en el estado de Pensilvania”, dijo Ceballos.



