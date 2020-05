Jorge Tovar pide que no lo juzguen por lo que hizo su padre ‘Jorge 40’

El coordinador de víctimas del Ministerio del Interior, Jorge Tovar, aseguró que nunca ha dicho que su padre, ‘Jorge 40’, no tenga responsabilidades de las acciones que cometió en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y aclaró que cuando dijo que su padre era un preso político se refería a que Estados Unidos nunca le mostró una prueba por delitos de narcotráfico.

Frente a la situación judicial de su padre, aclaró que no es su portavoz y que no conoce detalles del proceso, pero que espera que algún día pueda regresar al país para “dar la cara, pero especialmente a todas las víctimas del conflicto armado”.



Agregó que cuando él tenía siete años, la violencia le quitó a su padre “la persona que más quería en mi vida, figura que la vi representada por muchos años en mi tío, Sergio Tovar Pupo, quien fue asesinado años después en Valledupar. Me tocó exiliarme del país, yo sé lo que es la guerra y sé las consecuencias que trae la guerra”, señaló y dijo que anhela cambiar las cosas para que hay un verdadero cambio.



“Un mensaje muy claro para todas las víctimas del conflicto armado, no solo para las del Bloque Norte de las Autodefensas, no solo para las víctimas de ‘Jorge 40’: quiero que me den la oportunidad de demostrarles, por medio de mi trabajo, que el anhelo más profundo de mi corazón es trabajar por todas las víctimas del conflicto armado sin excepción alguna”, aseguró Tovar en W Radio, agregó que para él la vida armada no es una opción, que no justifica a su padre ni a nadie que haya pensado en la vida armada como una opción.



Tovar Vélez defendió su hoja de vida: abogado con énfasis en derechos humanos, especialista en derecho penal y magister en alta dirección pública; así como su trayectoria en el trabajo por las víctimas del conflicto en la Gobernación del Cesar. Recalcó que llegó al Ministerio del Interior por el exviceministro Juan Manuel Daza, actual representante a la Cámara.

“Así como comparto con personas del Centro Democrático, donde tengo muy buenos amigos, comparto con personas del partido FARC, donde también tengo buenos amigos. Las diferencias políticas no son barreras para una amistad porque creo que esas barreras han sido lo que no nos ha permitido construir una paz sólida”, enfatizó en la emisora.



Además, el abogado pidió que lo dejen demostrar que está trabajando por las víctimas y que él también es una víctima del conflicto armado: “En mi primera clase de Derecho en la Universidad del Rosario aprendí que en Colombia no existen delitos de sangre. Dejemos de mirar al hijo de, al hermano de, al papá de. Miremos a las personas, juzguemos a las personas por lo que son individualmente, no por lo que haga su familia”, dijo Tovar en Blu Radio.



POLÍTICA.