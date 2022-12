Ahora sí es oficial. El pasado 19 de diciembre se firmó el decreto 2564 con el cual el canciller Álvaro Leyva designó a Jorge Enrique Rojas Rodríguez como embajador de Colombia ante Bélgica.



(Puede leer: La promesa para profesionalizar el servicio diplomático en el país va quedada)

Desde hace meses se había especulado que Rojas iría para esta embajada, pero el Gobierno no lo había oficializado.



Como lo dice el documento, el pasado 19 de octubre el Gobierno de Bélgica le otorgó el beneplácito a Rojas, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, quien ahora se encargará de representar al país ante la Unión Europea, con todos los grandes retos que eso implica.



Rojas se suma a los 14 embajadores que han sido nombrados por el jefe de Estado y que no cuentan con carrera diplomática.



(En otras noticias: La aclaración de Petro a los anuncios de Dussán sobre la plata de las pensiones)



Nació en Pereira. Según su hoja de vida, estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. También tiene estudios en Ciencias sociales en la Universidad de Córdoba (Colombia).



Rojas ya había trabajado previamente con Petro, cuando fue alcalde de la capital. Se desempeñó como secretario privado, secretario de Gobierno y secretario de Integración Social.



Tanto en el 2018 como en este 2022, el ahora embajador apoyó a Petro en su campaña a la Presidencia, que finalmente ganó este año.

¿Cómo está el panorama de los nombramientos en el servicio diplomático?

El presidente Gustavo Petro, en enero de este año, cuando era candidato, aseguró que en su gobierno trabajarían por profesionalizar el servicio diplomático en Colombia y procurarían que la mayoría de los nombramientos fueran de carrera diplomática.



Álvaro Leyva, el canciller, en esa misma línea, aseguró a inicios de agosto: “Los cargos en el exterior serán provistos preferencialmente con funcionarios de la carrera diplomática. Si no, ¿para qué existe?”.



No obstante, el escenario que hay al cierre de este año no es una muestra de esas promesas.



(Le recomendamos: 'El santo padre sigue con mucha atención las negociaciones con el Eln')

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Petro en posesión de embajadores. Foto: Presidencia

Así lo confirman datos que, con un derecho de petición enviado a la Cancillería, obtuvo EL TIEMPO. La entidad constató que desde el 7 de agosto –cuando se posesionó Petro– hasta el 12 de diciembre, 20 embajadores habían sido nombrados por el jefe de Estado.



En total, según constata la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores, el país tiene 63 embajadas. Es decir que, tras cuatro meses en el poder, el Gobierno solo ha cambiado el 31,8 por ciento de los embajadores que mantenía la administración del expresidente Duque.



Si bien esto puede ser normal mientras se inicia una nueva administración, analistas y expertos coinciden en que para un gobierno como el de Petro, el cual llegó al poder con la promesa del cambio, esta demora no es estratégica para su plan de política exterior.



Una cifra que llama la atención es que según la Cancillería, con fecha de corte al 12 de diciembre, 16 embajadores no tienen carrera diplomática y de estos 12 han sido nombrados por Petro. Los otros cuatro vienen de la Presidencia de Duque.



Se trata de los embajadores Luis Ernesto Vargas, ante la Organización de Estados Americanos; Eduardo Ávila Navarrete, en España; José Noé Ríos, en Cuba; Luis Gilberto Murillo, en Estados Unidos; Leonor Zalabata, ante la Organización de las Naciones Unidas; Elizabeth García Carrillo, en Bolivia; Narda Paola Bernal, en Noruega; Ligia Margarita Quessep, en Italia; León Fredy Muñoz, en Nicaragua; Armando Benedetti, en Venezuela; Luis Fernando Sierra, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), y Camilo Romero, en Argentina.



(Puede seguir leyendo: Las dos fichas de Petro que rechazaron ser candidatos para las elecciones 2023)



Y aunque la Cancillería no los incluyó porque están designados pero no posesionados, a esta lista también se unen Juan Manuel Corzo, quien va para la embajada en Paraguay, y Moisés Ninco Daza, para la de México. Así que en realidad son 15, si se tiene en cuenta ahora a Rojas Rodríguez.

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA