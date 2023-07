El aspirante a la Alcaldía de Bogotá Jorge Enrique Robledo, en entrevista con María Isabel Rueda para EL TIEMPO, criticó los recientes escándalos en los que se vieron involucrados la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, y el saliente embajador en Venezuela, Armando Benedetti.

"¿Qué opinó de ese escándalo Benedetti-Sarabia, que aún no termina? ¿Y de lo del hijo de Petro? ¿Y de lo del hermano? Este es un gobierno donde parece que saltara efectivo por todos lados…..", le preguntó Rueda al excongresista.



"Esos son hechos horrorosos que no han podido explicar, ni han condenado. El colmo. Por eso he dicho que este gobierno resultó peor de lo que yo pensaba", contestó Robledo.

Laura Sarabia y Armando Benedetti. Foto: Presidencia y Armando Benedetti

Además, se pronunció sobre lo que la periodista llamó 'desapariciones' del actual Primer Mandatario, en referencia a algunas ausencias a eventos a los que debía asistir.

"Bochornosas. Y también explican que los arrepentidos estén creciendo. Ya no somos tan impopulares los que votamos en blanco. Para la verdad, el tiempo", sentenció.

En la entrevista también opinó sobre el escándalo de Óscar Iván Zuluaga -que lo comprometerían con ingresos de Odebretch-, habló sobre su relación son Sergio Fajardo, sobre qué haría de llegar a ser alcalde de Bogotá, entre otros asuntos.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

