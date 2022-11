El exsenador Jorge Enrique Robledo criticó la política petrolera del presidente Gustavo Petro. Argumentó que no es correcto el manejo que le está dando al sector minero energético.



“La política petrolera de Petro es desastrosa. El problema del cambio climático no lo genera Colombia, nuestros aportes son insignificantes. En eso hay desenfoque total”, dijo el exsenador.



También calificó como “disparates” las propuestas que ha hecho el Gobierno Nacional. “Si los procesos de cambio no se hacen bien, se vuelven destructivos. Me impresiona la terquedad del presidente en insistir en eso cuando el progreso de la humanidad es posible con la minería y los desarrollos tecnológicos”, explicó.



Robledo, además, reprobó la reforma tributaria al señalar que “no es progresiva".



Frente a este panorama, el congresista se ha reunido con diferentes sectores políticos y sociales para analizar la situación económica del país y definir una estrategia de cara a las próximas elecciones regionales.

