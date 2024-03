Jorge Iván González rompe su silencio tras salir del DNP: criticó activismo en gobierno

Jorge Iván González salió hace pocas semanas de la Dirección Nacional de Planeación (DNP). El presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia. Frente al hecho, no había expresado mayores informaciones. Sin embargo, en la noche de este jueves rompió su silencio.

En un evento de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, en honor a la labor pública de sus miembros, el exdirector del DNP cuestionó el camino que ha ido tomando el gabinete de Gustavo Petro.



"El tono del consejo de ministros cambio de forma sustantiva, es increíble ver cómo se pasa de un consejo de ministros de gobernantes a un consejo de ministros que es más de activistas y eso es brutal", dijo González.



El evento sirvió como una especie de catarsis, en la que el exfuncionario cuestionó: "¿Por qué le presidente no estuvo contento con nosotros? No entiendo".



A renglón seguido criticó que se estuviera desatendiendo el plan nacional de desarrollo, presentado por el gobierno Petro y aprobado por el Congreso, para privilegiar las ordenes presidenciales que pueden resultar contradictorias.



"Por qué la palabra del presidente es tan potente frente a una arquitectura legal que es el plan de desarrollo que está proponiendo otro tipo de sociedad. Por qué esto no es el plan de gobierno del presidente, qué es entonces el plan de gobierno del presidente", dijo González, que concluyó en este punto: "¿Qué es más importante? La palabra del presidente o los artículos del plan nacional de desarrollo".



Por último señaló: "Vamos a caer en un activismo que destruye lo que potencia una transformación".



Del evento también participó la exministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, que también hizo duros cuestionamientos del gobierno de Gustavo Petro, del que participó hasta el primer trimestre del 2023.