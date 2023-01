Columnas de opinión, reportajes en distintos medios escritos, radiales, televisivos y comentarios en los círculos reservados a los mejores economistas han sido las respuestas a ese proyecto que Jorge Iván elaboró con un grupo de técnicos de Planeación y que es, según muchos especialistas, acertado y original.



Fue construido con base en los resultados de los 31 diálogos regionales, realizados en 573 municipios, y seguirá contando con esa materia prima, en la medida en que se desarrollen más mesas consultivas hasta completar el territorio nacional.

"Jorge Iván tiene gran capacidad

para formular adecuadamente

los problemas y

es persistente

Jorge Iván González es docente de la Universidad Externado desde principios de los años 80. Foto: Archivo particular

"Jorge Iván tiene gran capacidad para formular adecuadamente los problemas y es persistente en la búsqueda de respuestas a ellos", afirma la economista Consuelo Corredor, profesora de tiempo completo de la Universidad Nacional, autora de varios libros, una de sus mejores amigas y compañera de trabajo por años en el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y en diversas consultorías nacionales e internacionales.





De ese talento dio cuenta el agudo columnista de este diario Moisés Wasserman hace un par de meses, cuando resaltó que Jorge Iván había escrito en La República un comentario que tituló 'Burla a la ciencia', en el que denunciaba los malos manejos de las regalías destinadas a ciencia y tecnología y que consideraba que era necesario variar el procedimiento para hacer que esas partidas fueran más eficaces y tuvieran mayor impacto, porque como se han manejado el balance es bien deficitario. Situación que se reformula en el Plan de Desarrollo.



Y otra columna, en el diario español El País, del 15 de diciembre, de Alberto Casas Santamaría, titulada 'Ojo con el director de Planeación Nacional. Si a Jorge Iván González no le va bien, el presidente se jode', en la que destaca la óptima combinación de la filosofía y la economía en cabeza de quien ha elaborado el Plan de Desarrollo de este gobierno, que será discutido y aprobado por el Congreso Nacional, en los próximos meses.



Para Casas, un buen plan es fundamental para que el gobierno del Pacto Histórico logre cumplir con sus promesas y objetivos, por lo que destaca el equipaje académico del director.



"Tiene formación humanista, como que perteneció a la Compañía de Jesús, y en tanto que filósofo. Ha combinado la consultoría y la docencia. Su aproximación a la economía tiene mucho de la economía política de los clásicos desde Adam Smith hasta Marx, con reflexiones sobre la ética y más adelante, sobre la elección colectiva y la justicia social. Como consultor ha cubierto una amplia gama de asuntos: la pobreza, la educación, el desarrollo humano, las finanzas públicas, la planeación urbana y el transporte, entre otros. Tiene la cualidad de hacerse oír por gente de diferentes escuelas económicas. Combina el rigor en el uso de las herramientas de la disciplina con una perspectiva propia de lo que deben ser los fines de la política pública. También sabe oír y hacer las preguntas que construyen diálogos y propuestas de soluciones. Es maravilloso que tenga la oportunidad de plasmar en el DNP su visión del desarrollo y compartir su visión con las jóvenes generaciones. ¡Me alegro por él!", dice Astrid Martínez, otra de sus amigas, una de las economistas brillantes de su generación, que ha ocupado la gerencia de Ecopetrol y de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, entre otros cargos.

Sin falsa modestia

Más que por sus nombres y apellidos, el nuevo director del DNP es conocido con el apodo del Sabio, que le otorgaron sus condiscípulos del 'juniorado' en sus años, que no fueron muchos, de estudio en la Compañía de Jesús. Ahí fue compañero, entre otros, del investigador social Mauricio Archila y del ambientalista Mario Calderón, asesinado hace 20 años, en compañía de su esposa y de su suegro.



En sus años de jesuita sobresalía no solo por ser de los más estudiosos, sino por sus análisis incisivos. González no ha podido desprenderse de ese calificativo, que lleva con orgullo y, claro, sin falsa modestia, porque otro de sus atributos es la franqueza que no admite poses.



Ese estilo le gustó a Gustavo Petro cuando lo conoció en Bélgica, después como senador recurrió a él en varias oportunidades y luego, durante su alcaldía, lo tuvo como asesor al lado de su secretario económico, Ricardo Bonilla. En su campaña a la Presidencia, González hizo parte de su equipo económico, al punto de que sonó para ser ministro de Hacienda.



Gustavo Petro, una vez electo, fue al primero que consultó sobre candidatos para ocupar la dirección del DNP. González propuso a César Ferrari, que, como se sabe, por sus tres nacionalidades no pudo posesionarse.



El Presidente, entonces, le dijo que tendría que ocupar ese cargo y Jorge Iván, aunque se trataba del primer empleo como funcionario público, no académico, a sus casi 70 años, se sintió honrado de aceptar la designación, a pesar de que tenía la certeza de que le traería horas y más horas de trabajo, como ha sucedido.



"En ese momento, lo primero que pensé fue en la necesidad de trabajar, con el equipo del DNP, en morigerar las desigualdades y superar las injusticias del desarrollo, que no tiene en cuenta a amplios sectores siempre al margen de la distribución de recursos", dijo Jorge Iván en una de sus comparecencias públicas.



Y es que la economía social es uno de los temas que más lo trasnochan. "Reducir la pobreza extrema, la desigualdad y la exclusión fue objeto de estudios que emprendimos en el Cinep y en otras consultorías que hemos llevado a cabo juntos y en grupos en los que siempre ha brillado por su ingenio, por sus chistes, por ser coloquial y a la vez científico, oyente respetuoso de los otros, así esté en total desacuerdo", cuenta la economista Consuelo Corredor.

Al exterior

"Es una nueva oportunidad para que la economía no olvide la importancia

Jorge Iván González hizo su doctorado en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Ahí, se amigó con varios de los colombianos que estaban en su misma briega o que hacían maestrías, con los que selló amistad para el resto de sus vidas. Uno de ellos fue su tocayo Jorge Iván Bula, quien sería más adelante su vicedecano cuando González fue nombrado decano de la Facultad de Economía de la Nacional, siendo el segundo no graduado en esa universidad en ocupar ese cargo. Lo había sido su antecesor, el exdirector del Banco de la República Juan José Echavarría.



Durante la decanatura de González se aprobó el doctorado en Economía, con una orientación heterodoxa, al que cada año llegan cada vez más jóvenes procedentes de todo el país.



Jorge Iván Bula, rector de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), no se cansa de repetir que el proceso de construcción del Plan de Desarrollo, que estrenó González, a partir de los consensos en las mesas de negociación con las comunidades y, luego, trabajado con el equipo sólido y técnico de Planeación Nacional, es no solo novedoso, sino que utiliza una metodología eficaz, por lo que tendrá acogida en el Legislativo, donde se valorarán sus componentes poblacionales, sectoriales y regionales.



Hasta ahora, los elogios a ese borrador parecen ser la nota predominante, que se otorgará de forma definitiva en febrero, cuando el Plan de Desarrollo sea debatido, fecha en la que se sabrá si recibe un escueto aprobado o si, por el contrario, obtiene un sobresaliente.



Entre tanto, sus múltiples amigas y colegas, con quienes siempre tiene interlocución, continúan declarando su beneplácito por su labor.



Clara Ramírez Gómez, economista de la Nacional y coautora de varias investigaciones, afirma que está muy contenta con este nombramiento por él, pero sobre todo por el DNP: "Porque es una nueva oportunidad para que la economía no olvide la importancia de la necesaria transformación social. Trabajé con Jorge Iván muchos años en la búsqueda de metodologías, aproximaciones y soluciones de política pública para eso que se ha dado en llamar 'lo social'. La pobreza, la desigualdad, la educación, la movilidad social estuvieron y siguen estando en el centro de las discusiones. Jorge Iván siempre está actualizado en las nuevas miradas económico-sociales, pero siempre, también, recurriendo a los clásicos de la economía y la filosofía".



Esta mirada compleja y heterogénea es la que ha imperado en el borrador del plan, donde se incluyen como agentes del cambio de manera principal a las mujeres y a las personas de las comunidades LGBTIQ+.



Economista comprometido con el cambio y la equidad, profesor durante años, conversador de tiempo completo no solo con sus coetáneos, sino con los hijos y las hijas de esos colegas. Nuevas generaciones que son, para Jorge Iván González, las que están llamadas a continuar con las transformaciones sociales de fondo que su Plan de Desarrollo propone.



Esta conciencia social siempre presente en sus investigaciones y en sus charlas debió impactar a Gustavo Petro, quien no dudó en hacerlo asesor económico en su alcaldía y pedirle que trabajara al lado de Bonilla, su secretario económico, en el plan de desarrollo de la ciudad. Una vez elegido Presidente, lo llamó para que lo asesorara y le diera el nombre de quien debía ser el director de Planeación Nacional. Él propuso a Ferrari, que, como se sabe, no se pudo posesionar por sus tres nacionalidades, y, entonces, el Presidente le pidió que aceptara ese nombramiento, con el que se convertiría en su primer cargo en una entidad distinta a la universidad.



MYRIAM BAUTISTA

PARA EL TIEMPO

