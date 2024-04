Jorge Enrique Robledo: ‘Petro es quien más miedo le puede tener a una constituyente’

Jorge Enrique Robledo, exsenador del Polo Democrático y hoy dirigente de Dignidad y Compromiso, habló con EL TIEMPO sobre las recientes intervenciones a las EPS y la relación del presidente Gustavo Petro con el Congreso después del hundimiento de la reforma a la salud.

Robledo, quien militó con el actual mandatario en el Polo Democrático Alternativo y ahora es uno de sus principales opositores desde la izquierda. "Una constituyente no la definen asambleas ciudadanas, lo hace el Congreso de Colombia, y ahí él no tiene ninguna posibilidad" aseguró.

¿Para usted la intervención de la Supersalud a las EPS es una revancha política contra el Congreso?

Pareciera que eso es así, es obvio que está reaccionando a una realidad política. Sin embargo, me surge una duda ¿por qué interviene la EPS de Aldo Cadena (Nueva EPS)? ¿Cuáles fueron las fallas de Aldo Cadena y los administradores que son los de él?

¿Qué piensa usted de las declaraciones del Presidente en las que insinúa que los cambios que necesita el sistema de salud se pueden efectuar mediante decretos?

Hay un riesgo, porque no sabemos cuál es el contenido de los decretos y Petro es un tipo de ocurrencias. Además, hay un riesgo grande de ilegalidades, esto se ha demostrado por su actitud frente a la legalidad, pues se siente con el derecho de sobrepasar cada vez que se le antoja.

Jorge Enrique Robledo. Foto:Jaime Moreno / EL TIEMPO Compartir

¿Usted cree que el sistema de salud estaba en crisis antes de las intervenciones de la Superintendencia de Salud como lo afirma el Gobierno

Yo soy de los que cree desde hace muchos años que el sistema de salud tiene fallas estructurales, pero no veo a Gustavo Petro en capacidad de corregirlas porque él no tiene la claridad suficiente. No conocemos todavía lo que lo que va a proponer, pero no me sorprendería que tomara decisiones que no quepan en el ordenamiento jurídico colombiano.

¿Para usted es peor que no se legisle nada en relación con el sistema de salud o la reforma del presidente Petro?

Petro no hubiera ganado la presidencia sin los votos del santísimo, del samperismo, de César Gaviria, del Partido Liberal y del Partido Conservador, esos votos con los que tuvo en algún momento mayoría en el Congreso los perdió en el trámite de esta reforma a la salud. Entonces, aquí surge una pregunta, ¿quién le puso conejo a quién? Petro terminó rompiendo con ellos o sus aliados le incumplieron algún compromiso. Lo cierto es que el acuerdo que hicieron en su momento, nunca se ha publicado, ni nunca nadie lo ha conocido. Posiblemente el acuerdo se limitaba al reparto de la mermelada, puestos, contratos, ministerios.

¿Usted cómo entiende la propuesta de constituyente del presidente Petro? ¿Tiene la fuerza y el apoyo de la población para llevar a cabo una asamblea?

Yo siempre he dicho que eso es un 'cañazo’, cuando él lanza la propuesta de reforma constituyente estaba claro que él no tenía los votos para probar en el Congreso una Asamblea Nacional Constituyente y muchos menos los iba a tener para la reforma que él quería. Petro es el primer presidente de Colombia que ejerce los poderes del presidente y, además, es el jefe de la oposición. Una constituyente no la definen asambleas ciudadanas, lo hace el Congreso de Colombia, y ahí él no tiene ninguna posibilidad. En una asamblea constituyente la minoría de Petro aumentaría en proporciones inmensas, entonces al final él es quien más miedo le puede tener a una Asamblea Constituyente

La semana pasada el presidente Petro dijo que había una izquierda envidiosa porque no fue esa izquierda la que llegó al poder. No dijo nombres directamente, pero estaba hablando de una denuncia a la ministra de Ciencia, que hizo Jennifer Pedraza. ¿Qué opina?

La respuesta de Gustavo Petro a las serias acusaciones de Jennifer Pedraza a las falsedades en la hoja de vida de la ministra de Ciencias, que ya investiga la Procuraduría, es una respuesta calculada para engañar. Con un agravante: incita a sus bodegas a que empeoren ese tipo de conductas, que ya les son propias.

Jorge Enrique Robledo. Foto:Cesar Melgarejo / EL TIEMPO Compartir

¿Como ve el futuro de la reforma pensional y de salud?

Yo lo veo muy maltrecho, porque además queda probado el talante de Petro, quien impone su punto de vista o rompe. Sabemos que el sistema de salud lo montaron los socios electorales de Petro, empezando por César Gaviria y todo indica que Petro no quiere ceder en ninguno de los puntos principales.

¿Usted cree que el futuro de la izquierda en Colombia está en el petrismo? ¿Dónde entra Dignidad y Compromiso ahí?

La única esperanza que tiene Colombia es que podamos construir una alternativa que sea distinta a lo que Petro quiera imponer, pero regresar al pasado sería un absurdo. Petro es el Presidente de la República por los malos gobiernos anteriores, entonces aquí hay que crear una tercera posibilidad política. Seguro que con otros sectores podemos construir un proyecto que pueda ser ganador en las elecciones pero que no sea ni para continuar con el pasado, ni para continuar con el presente.

¿Cree que el Gobierno puede empezar a recuperarse ante la opinión pública y lograr un aterrizaje suave en las próximas elecciones con el tiempo que le queda?

Yo espero que los arrepentidos crezcan y espero que la izquierda democrática entienda que Petro le puso conejo a cualquier cambio, o sea, que quienes eligieron a Petro reconozcan que de hecho es un fracaso. Sin embargo, uno no debe desconocer las posibilidades de un presidente que maneja las inmensas chequeras y que es tan inescrupuloso.

SANTIAGO MALAGÓN RESTREPO - REDACCIÓN POLÍTICA