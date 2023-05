Jonathan Bock, el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), reconoce que la libertad de los medios no es absoluta, pero al mismo tiempo subraya los deberes de un presidente y de los funcionarios públicos en su respeto hacia el oficio de los periodistas, que por momentos no parece que se esté practicando en la actualidad.

Para los periodistas, la Flip es la guardiana de nuestros derechos en el ejercicio libre del oficio. Pero, para el resto de colombianos, ¿qué importancia tiene la Flip?



La fundación es una organización que existe hace 25 años y siempre ha tenido en su espíritu la protección de la defensa de la libertad de prensa; que, por un lado, por supuesto, defiende antes que nada a los periodistas, pero por el otro, a la ciudadanía en su derecho a recibir la información veraz y la opinión de varias voces diversas provenientes del ejercicio periodístico. Eso ha sido difícil en un país en guerra.



Mi primera lección de periodismo la recibí de Álvaro Gómez Hurtado, quien me dijo: mire, para saber si en un país hay democracia o no, lo primero que hay que establecer es si hay libertad de prensa. ¿Usted está de acuerdo con ese termómetro?



Por supuesto. Entendido el periodismo como un valor de la democracia habla también de la salud de una sociedad que conversa y que escucha. Esa ha sido una lucha en Colombia, como lo saben usted y todos los periodistas que han ejercido periodismo en las últimas décadas, cuando se usa el símil de la pecera limpia y la pecera turbia. Hacer periodismo en las condiciones en que se ha hecho en Colombia ha sido una empresa titánica (165 periodistas han sido asesinados, hay centenares exilados y medios de comunicación cerrados). Todo eso, por supuesto, ha marcado una cara del periodismo. Por el otro lado está el poder resurgir y hacer periodismo en esa pecera turbia. Eso es lo que hay que reconocer y continuar protegiendo.



Un respetuoso pero muy firme llamado de atención de la Flip al presidente Gustavo Petro circuló en los últimos días, con unos argumentos muy bien expuestos. Le voy a leer unos apartes: “Gustavo Petro ha atacado de manera reiterada y promovido una imagen negativa sobre el periodismo y los medios en su conjunto. Sus mensajes terminan restándole credibilidad y presionando la agenda mediática para que aborde favorablemente su gestión. Alimentar el discurso de que el periodismo es antagonista abre la puerta hacia la criminalización de los medios”. ¿Qué significa ese mensaje?



Estamos poniendo dos asuntos sobre la mesa. Primero, las obligaciones del presidente Petro con la prensa, que no son inventadas por la Fundación, sino que están basadas en jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana, que expresamente dicen que los funcionarios públicos tienen una capacidad de expresión limitada; y segundo, tienen un deber de respeto hacia el periodismo, hacia las otras voces cuando sean críticas, o incluso odiosas, o puedan parecerles intolerables a los funcionarios. Pero también es un mensaje de que el periodismo no puede entenderse como el enemigo, sino que en su pluralidad de voces hace parte de ese ejercicio de veeduría frente al poder; y que está permanentemente construyendo la aproximación a la verdad. Confío en que el presidente Petro entiende la libertad de prensa como una institución democrática, pero su concepción sobre cierto sector del periodismo implica una posición confrontativa. No creo que eso tenga que ser así. Esa confrontación desgasta al periodismo y por supuesto al poder y puede terminar deslegitimándolo. Por lo que es un llamado de atención a entender y respetar el periodismo en términos generales, más allá de la particularidad de los mensajes que han sido decenas, no solo en Twitter, sino en sus discursos y entrevistas, donde habla de un relato periodístico propio y generaliza a medios de comunicación, lo que él no está llamado a hacer.



Precisamente dice el comunicado que eso eleva el riesgo al que ya de por sí están expuestos los periodistas. La Flip reitera que el deber del presidente Petro como mandatario es enviar un mensaje de respaldo a la prensa y adoptar medidas urgentes, adecuadas y eficientes para generar un espacio óptimo para el debate social, utilizando las vías institucionales; así como adoptar las garantías para la veeduría de la prensa sobre la gestión del gobierno. ¿Esa posición permanentemente confrontacional del Presidente eleva los riesgos del oficio del periodista?



En los últimos siete meses han sido asesinados tres periodistas regionales en Colombia, periodistas vulnerables que hacían su oficio en un ambiente muy hostil, en medios de comunicación muy frágiles y en un ambiente permeado no solo por las bandas criminales, sino por las presiones políticas. En general, las amenazas contra los periodistas han venido en aumento. Y no ha habido una respuesta institucional para protegerlos, sobre todo en regiones donde no hay garantías para ejercer el periodismo. No se puede aceptar que se instale el mensaje de que hay un relato periodístico en contra del Gobierno, porque este es el mismo argumento que utilizan funcionarios de diferente nivel para atacar a periodistas a nivel local o departamental. En Colombia, el contexto de violencia contra el periodismo no ha cesado. Por el contrario, hay lugares como Putumayo, Arauca, Nariño, Chocó, donde prácticamente no hay posibilidad de cubrir o hablar de grupos armados, narcotráfico o corrupción. La otra cara de la moneda: el Presidente y su círculo de asesores podrán reclamar también que tienen derecho a su defensa contra opiniones que pueden considerar calumniosas o injuriosas. ¿Cuál es el límite de ese derecho de defensa de un presidente desde su cargo?

...hay lugares como Putumayo, Arauca, Nariño, Chocó, donde prácticamente no hay posibilidad de cubrir o hablar de grupos armados, narcotráfico o corrupción FACEBOOK

TWITTER

El límite es que los funcionarios públicos, máxime si se trata del Presidente, tienen una libertad de expresión más limitada; un deber de veracidad en sus mensajes; y según la Corte Constitucional, la obligación de hacer un uso correcto y apropiado de sus redes sociales, entendidas como canales institucionales. Y, lógicamente, tiene unas limitaciones que si no se cumplen, generan, no solo con el periodismo, sino con otros sectores, un malestar constante. Sería importante que se adoptaran protocolos para el uso de las redes sociales no solo por parte del Presidente, sino de los funcionarios públicos. Más allá de eso, ellos tienen un deber mayor de tolerar la crítica que cualquiera de nosotros que no ostentamos esos cargos. El Presidente también tiene derecho de defenderse contra publicaciones inexactas o erróneas, por supuesto. Pero para eso están las herramientas disponibles que tiene el Presidente al igual que cualquier ciudadano, como el derecho de solicitar una rectificación o la tutela, o los instrumentos del derecho civil y penal. Que el periodismo no tenga límites, es falso. Claro que los medios y los periodistas cometen errores, pero es una discusión diferente, que no puede ser liderada por el Presidente ni por ningún funcionario público.



Hubo sobre todo una frase del Presidente que nadie entendió muy bien, en el sentido de que “el paramilitarismo se alió con un sector de la prensa tradicional para desatar un genocidio sobre el pueblo”. ¿A quién está acusando y de qué?



Esas son las generalidades que resultan riesgosas, que no son precisas, y que si uno quiere entrar en ese capítulo de cuál ha sido el papel que pudieron haber jugado algunos medios de comunicación en el conflicto colombiano, tendría que ser también una verdad judicial soportada con pruebas y evidencia. No se ha hecho el ejercicio en Colombia. Lanzar una generalidad así no se aproxima constructivamente a la verdad. No beneficia al periodismo y está desconociendo la historia de violencia contra el periodismo colombiano con 165 periodistas asesinados en los últimos 40 años.



Hubo una referencia del Presidente a ‘Noticias Caracol’, cuando este medio cumplía con su deber de cubrir una protesta de cientos de soldados y policías en la plaza de Bolívar. Según él, se trató de un intento de ese medio de dividir a la Fuerza Pública y al Gobierno. El Presidente niega que exista un conflicto con los militares activos. ¿Es que los medios no teníamos el derecho de averiguar por qué protestaban los retirados?



Uno de los mensajes más equivocados que ha enviado el Presidente es ese. No solo porque le traslada al medio una posible responsabilidad de esa fractura en el interior de las Fuerzas Armadas, según sus palabras, sino porque está cuestionando que un medio registre un hecho público. Se trató de una nota de no más de 30 segundos que no es un espacio de opinión, sino un registro con voces de lo que está ocurriendo en un lugar público. Es como si se hubiera cuestionando darles voz a quienes participaron en las manifestaciones públicas. En este caso, el mensaje del Presidente puede interpretarse como si hubiera ciertos eventos que no pueden cubrir los medios de comunicación. No existen vetos para el cubrimiento periodístico de un tema. En este contexto de constantes mensajes cuestionando al periodismo llama la atención la forma como se está dirigiendo el Presidente a los medios y a los periodistas.



La Corte Constitucional acaba de emitir una sentencia apoyando el trámite de una ley que “regule” el matoneo en las redes sociales contra el periodismo, especialmente contra las mujeres periodistas. ¿Ve factible esa ley?



Esta es una sentencia bastante importante porque no solo refuerza que esos mensajes en redes sociales son violencia, que genera consecuencias como la autocensura, el amedrentamiento, el miedo, y también, en el estudio que ha hecho la Corte, ha podido advertir que viene instigada por sectores políticos. Estos tienen unas responsabilidades y deberes para frenar tal tipo de violencia que afecta principalmente a las periodistas mujeres. Por supuesto, toca ver como sigue el trámite de esa ley, que no será suficiente; debe entenderse también como un cambio cultural y en la manera de hacer política, que no puede tener la violencia como un patrón en su comportamiento para ganar seguidores o atacar las voces que no son deseables para ciertos intereses políticos.



Finalmente, una pregunta de sí o no: ¿cree que actualmente en Colombia hay signos que deban producirnos preocupación acerca del futuro de la libertad de prensa y de opinión?



Son momentos muy difíciles para el periodismo, y por eso hay que mandar mensajes positivos y no mensajes negativos. Perdón que no le pueda responder con un simple sí o no.



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO