John Leguizamo replica el mensaje de Mark Ruffalo en el que elogia al presidente Petro

El actor John Leguizamo le envió este martes un mensaje al presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Instagram. En el texto, destaca el discurso del primer mandatario en la cumbre de la COP28 y su postura frente al cambio climático.



El mensaje es idéntico al que el actor Mark Ruffalo, famoso a nivel mundial por interpretar a 'Hulk', le envió al primer mandatario el pasado 3 de agosto.



"Queridos @petrogustavo y @susanamuhamad, su postura reciente en la COP28 contra Big Oil es impresionante. Espero que la gente de toda Colombia pueda celebrar que gracias a su liderazgo, ellos son la primera economía importante en América Latina en unirse a la iniciativa innovadora de un tratado internacional para detener la perforación de combustibles fósiles", escribó el actor.



Qué dijo el presidente Petro en la COP28

En su discurso, el presidente Gustavo Petro señaló que la desigualdad social es la causa por la cual ha fracasado la COP de París. "Hoy se emite un 12 % más de CO2 en el mundo que en el 2010", dijo.



Luego, indicó que "los sectores más ricos han expandido su consumo de carbono llevando a la humanidad a la crisis. No se financió el fondo del clima para proteger a las poblaciones no emisores de CO2".



Además, el gobernante colombiano anunció su adhesión al Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles, que ya cuenta con el respaldo de una decena de países, durante un evento de alto nivel en la COP28.

