De las cartas a una cita virtual, así ha sido la relación Biden-Duque

Desde la Cumbre Concordia Américas 2018, que se realizó en Bogotá ese año, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Colombia, Iván Duque, no se han vuelto a ver. Su contacto ha sido a través de cartas, pero en abril se encontrarán en una cumbre virtual sobre el clima.



En ese momento Biden llevaba un año como exvicepresidente de Barack Obama (2009-2017), y aprovechó la cita para invitar al mandatario colombiano a defender el proceso de paz con las Farc, y elogió la determinación del país por lograr avances.



“Visualizamos un futuro con seguridad, en todo el hemisferio occidental, no hay mejor lugar por donde iniciar que con la determinación del pueblo colombiano para establecer una paz sostenible y duradera”, aseguró Biden, quien agregó que “el acuerdo de paz fue un gran avance y no debe ser algo minimizado ni ignorado”.



El 27 de febrero pasado, ya como presidente, Biden le envió una carta a Duque en la que reafirmó su apoyo al país y dio un espaldarazo a las relaciones, al asegurar que Colombia “es un país cercano y querido” para él, con el que está “ansioso” de trabajar.



La confirmación del respaldo de Estados Unidos a Colombia, dejó atrás las dudas que surgieron sobre el futuro de las relaciones entre los dos países, tras una turbulenta campaña en la que se oyeron rumores de apoyo de Colombia a la candidatura de Donald Trump.



“Asumí la Presidencia con los ojos claros sobre los abrumadores desafíos globales y regionales que se avecinan, pero también ansioso por revitalizar relaciones importantes y duraderas con socios como Colombia”, dijo Biden.



En otra oportunidad, Biden aplaudió la decisión del Gobierno de otorgarle un estatus legal temporal a los más de 1,7 millones de migrantes venezolanos que han llegado al país, para escapar de la violencia y el sufrimiento del régimen venezolano.



“Lo correcto no siempre es lo más conveniente políticamente, pero es el sello distintivo del verdadero liderazgo”, aseguró el presidente de Estados Unidos en esa oportunidad.



La próxima cita será virtual, el 22 y 23 de abril. Biden invitó a Duque y a otros 40 presidentes a participar en una cumbre ambiental para reforzar una alianza internacional para combatir la crisis climática mundial.



