Jerome Sanabria: la joven que se hizo viral por debatir con el presidente Petro

En medio del intenso debate de la reforma de la salud, que finalmente se aprobó esta semana, una joven de 17 años ha sido protagonista en esta discusión por sostener un cruce de trinos con el presidente Gustavo Petro en la plataforma X sobre el proyecto del cual ella es muy crítica.



Su nombre es Jarome Sanabria, tiene 17 años y es consejera local de juventudes de la localidad de San Cristobal, en Bogotá. Quienes la conocen, señalan que es una apasionada por la ciencia política y en sus redes sociales ha creado un movimiento denominado #NoConMiAhorro, en el cual expone las razones por las cuales no está de acuerdo tampoco con la reforma pensional que planea sacar adelante el Gobierno.



Por ejemplo, el pasado 28 de noviembre estuvo en un encuentro con algunos senadores. "Les pedí, a nombre de mi generación, que rechacen rotundamente la reforma pensional. Les comparto mi intervención y la entrega de las casi 12 mil firmas de personas que nos oponemos a la confiscación de los ahorros pensionales", escribió en sus redes sociales el pasado 28 de noviembre.

En las elecciones locales, hizo parte del grupo de jóvenes que apoyó la candidatura de Juan Daniel Oviedo a la alcaldía de Bogotá y desde el 2023 estudia en la Universidad del Rosario. En marzo fue elegida como representante estudiantil de primer semestre en la Facultad de Jurisprudencia de dicha institución.



Ahora bien, su nombre empezó a resonar por los videos que ha publicado con sus reparos sobre la reforma de la salud. "Esta reforma busca que el Estado sea el único proveedor de servicio, le van a quitar la libertad de elección y saber en dónde quiere afiliarse para recibir el servicio de la salud", dijo el pasado 30 de noviembre.



Ante esa publicación, el presidente Gustavo Petro respondió. "Así no es. No es con la mentira. ¿Quién dijo que solo habrá un proveedor del servicio? Habrá miles de prestadores de salud, la mayoría privados en todo el país. ¿Quién dijo que el paciente no podrá elegir? La reforma establece el principio de libre elección del paciente de su médico o médica. No le mientan a la ciudadanía, respétenla".

El gobierno celebra la aprobación en la Cámara de Representantes de la Reforma de la Salud. Foto: Néstor Gómez / El Tiempo

Sanabria le contestó: "Así engaña usted a los jóvenes, presidente. Su reforma propone dejar en manos del Estado (monopolio) los servicios de salud. ¿En dónde van a quedar las 14 mil IPS? Es falso que tengamos libertad de elección si solo tenemos UN único proveedor y es el Estado".



El jefe de Estado volvió a responderle y aseguró: "Mi querida amiga Jerome, las 14.000 IPS, la mayoría privadas, mi dato es 18.000, se organizan todas en redes regionales. El paciente, al ser remitido por enfermedad escoge libremente su medico(a) y por tanto su IPS. La Adres paga la factura de la IPS, un 85% en un mes previo auditaje. Así que las 18.000 IPS, la mayoría privadas, se verán entonces, fortalecidas. La libre elección del paciente de su médico determinará en el mediano plazo un crecimiento de calidad en las IPS".



La joven concluyó la conversación diciendo que "Pdte, mi preocupación es que al dejar al Estado como único contratante, volveremos a la época del seguro social. No habrá garantías para la libre competencia y mantenimiento de las IPS (sean 14k o 18k), y las menos fuertes desaparecerán".

Pdte, mi preocupación es que al dejar al Estado como único contratante, volveremos a la época del seguro social



No habrá garantías para la libre competencia y mantenimiento de las IPS (sean 14k o 18k), y las menos fuertes desaparecerán



Los usuarios nos quedamos sin opciones https://t.co/sYlE65Cn7r — Jerome (@SoyJerome__) December 1, 2023

