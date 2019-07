El curioso video del embajador de Alemania sobre la JEP

Su lenguaje es la ironía en su contenido y en su forma. Alguien podría, inclusive, confundirlo con un actor. Pero su mensaje es muy profundo.



El embajador de Berlín en Colombia, Peter Ptassek,, con apenas un par de palabras, dejó claro su respaldo y el de su gobierno, de la poderosa Alemania, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hoy blanco de todas las críticas.

"Me tratan de ingenuo: unos que no crea en gobierno, otros que no crea en JEP", cita el tweet del diplomático.



Su metáfora, fue una alegoría de su postura frente a la Justicia Especial para la Paz y al papel del Gobierno colombiano en la implementación de los acuerdos. Al final, se deja entrever que está de lado de la JEP, y concluye que el Estado, "va por buen camino".



"¡No me creo ingenuo! La JEP cumple con justicia restauraTiva. El gobierno, si en algo avanza, es en el proceso de 11.000 reintegrados y sus proyectos productivos. Veo que en esto vamos por buen camino", concluye el trino de Ptassek.



Este es el trino con el particular video del embajador.

Me tratan de ingenuo: unos que no crea en gobierno, otros que no crea en jep: No me creo ingenuo! La jep cumple con justicia restaurariva. El gobierno, si en algo avanza, es en el proceso de 11.000 reintegrados y sus proyectos productivos. Veo que en esto vamos por buen camino. pic.twitter.com/SvCtfgGB6J — Peter Ptassek - Embajador de Alemania en Colombia (@alemEmbajador) 9 de julio de 2019

POLÍTICA