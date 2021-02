JEP debe verificar uno a uno casos de ‘falsos positivos': Ceballos

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, instó a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para que identifique uno a uno los nuevos casos que documentó, de civiles desaparecidos y que luego se hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate, casos conocidos como ‘falsos positivos’.



“No se trata solo de estadísticas. Estamos hablando de personas, no de números. Puede haber bases de datos con cifras posiblemente diferentes, pero no basta. Deben verificarse desde el origen, identificar a cada uno, decir si fueron desaparecidos o afectados por otro delito”, explicó.



Ceballos agregó que “se podrá hablar de nuevos casos de falsos positivos una vez la JEP identifique individualmente las posibles víctimas, yendo más allá de informaciones contenidas en bases de datos no verificadas”.



El Alto Comisionado hizo eco del llamado del presidente Iván Duque, para que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas haga seguimiento a las sanciones impuestas en el marco del trabajo de la JEP, e insistió en la necesidad de tener resultados ágiles de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en cada uno de los casos existentes y de los posibles nuevos hallazgos.



La semana pasada, la Jurisdicción Especial para la Paz estableció que las víctimas de los llamados ‘falsos positivos’ entre 2002 y 2008 serían 6.402, casi el triple de la cifra que ha reportado la Fiscalía a ese tribunal.

En un comunicado, la JEP informó que seis territorios del país fueron priorizados en la primera fase de investigación del caso que indaga las ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado colombiano.



POLÍTICA​