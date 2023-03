En entrevista con EL TIEMPO, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, habló de la salida de la vicecanciller Laura Gil y la política exterior feminista.



Sobre el gobierno de Gustavo Petro, dijo que tiene una decepción muy grande en relación con las denuncias de presunto acoso sexual y por nombramientos de personas denunciadas por acoso: "Voté por él en segunda vuelta, en parte porque plantearon que el cambio tenía que ser con las mujeres y se proponía en principio creerle y acompañar a las que denunciaran violencia basadas en género. Lo que ha pasado después de que ganaron ha sido todo lo contrario".



Esta semana se anunció la salida Laura Gil como viceministra de Asuntos Multilaterales. Se habla de que tenía unos roces con el ministro Álvaro Leyva, ¿qué opina?



Es muy decepcionante porque era muy interesante para el país y el mundo la propuesta de tener una política exterior feminista. He sido muy crítica a toda la labor de la Cancillería en lo que tiene que ver con el nombramiento de voceros de este gobierno en las diferentes embajadas. Especialmente han sido noticias muy malas para las mujeres, sabemos lo que pasó con el intento de nombrar al señor Víctor de Currea en la Embajada de Emiratos Árabes, una persona en múltiples ocasiones denunciado por estudiantes de acoso sexual y por violencias basadas en género. Pero esto no es la excepción a la norma, sino que eso también pasó con el actual embajador en Panamá.



Entonces, ¿qué significa este anuncio para usted?

Ahora sí pierdo toda esperanza posible en tener una política feminista y de género, también en la política exterior de Colombia. Además, me parece muy crítico que las denuncias de todas las funcionarias que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sacado, básicamente, se enteran por Twitter o por una noticia. A mí me parece extraño que solamente ocurra con las funcionarias mujeres. Para mí es decepcionante que Laura Gil no vaya a continuar en este cargo.

Se anunció la salida de la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil. Foto: Cancillería

¿Considera que la política exterior feminista, una de las banderas de este gobierno, se verá afectada por la salida de la vicecanciller?

Política exterior feminista hasta ahora no ha habido en el gobierno del Presidente, pero sin Laura Gil mucho más difícil. Esa es mi síntesis.

Otro tema que se ha movido en la agenda política son las denuncias que hizo el senador Jota Pe Hernández contra Jhon Jairo Uribe por presunto abuso sexual, laboral y hurto en el Congreso... ¿Qué opina? ¿Conoce más denuncias?

A mí me parece que es muy importante que las mujeres, especialmente las que trabajan en el Congreso, sepan que allí con Jota Pe y múltiples congresistas estamos en absoluta disposición de acompañarles porque recientemente se emitió un protocolo para acompañar este tipo de casos, pero a mí parecer es el primer paso, porque no es un protocolo que sancione. Hay que ser francos y francas, para que se pueda sancionar a los congresistas que acosan sexualmente a las mujeres o pretendan explotarlas sexualmente, hay que modificar la ley quinta, que es donde se establecen las faltas y las sanciones para los congresistas. Eso implica un proyecto de ley que tiene que pasar por el Congreso de la República y en el que vamos a necesitar que la opinión pública esté súper atenta de quiénes apoyan o no la posibilidad de que esto se entienda como una sanción y que se garantice, por ejemplo, la creación de una comisión independiente.



Hoy la Comisión de Ética del Congreso está compuesta por los mismos congresistas, en su mayoría de los partidos tradicionales. Entonces, si las denuncias de violencias basadas en género son contra una persona del mismo partido, pues quién nos garantiza que la Comisión de Ética vaya a resolver esto a favor de la víctima o que vaya a darle todas las garantías a la persona que está denunciando. Yo creo que para que este protocolo pueda ser integral hay que modificarlo, hay que avanzar en esa ruta que además ya han planteado las organizaciones de mujeres.





El presidente del Senado, Roy Barreras, se refirió al tema de Jhon Jairo Uribe...

La respuesta que dio el senador Roy Barreras es muy de lavarse las manos porque, dice: "les aclaramos que este señor no trabaja directamente con el Congreso". Pero es evidente que los congresistas, el presidente del Senado y el de la Cámara tienen poder sobre esos contratos, sobre a quién se los entregan, sobre quién va a dirigir el canal del Congreso. En ese sentido, sí debería haber una responsabilidad política, la característica de esta denuncia es que no es contra un congresista y hay que tener mucho cuidado porque las denuncias que hizo el exsenador Gustavo Bolívar pues se expusieron a las víctimas, a pesar de que no dio nombres y no hay nada radicado en Fiscalía, esto no tienen menos relevancia porque esto pasa en todo el país. Todas conocemos aquí mujeres que han sido explotadas sexualmente o a las que sus jefes les piden tener relaciones sexuales con ellos.



¿Qué casos recientes conoce?

Hace poco, Daniel Coronell reveló una denuncia de acoso sexual de una trabajadora del Ministerio de Trabajo. Se supone que el Ministerio de Trabajo es el que debería garantizar los derechos de los trabajadores del país, y el director de la Dirección de Inspección y Vigilancia fue denunciado por este tipo de casos. Francamente, creo que la respuesta a las instituciones no pueden seguir siendo: "Ay, no, es que no era un trabajador directo del Congreso. Nosotros no hicimos nada, pero es que sí vamos a hacer", sino que se requiere que se establezcan protocolos integrales con medidas preventivas, sancionatorias y pedagógicas. Eso todavía no existe en el Congreso.

Ha hecho bien el Senador @JotaPeHernandez al denunciar en @FiscaliaCol las graves denuncias que ha hecho públicas. Es el escenario legal para la denuncian y la defensa de los implicados. La Dir Administrativa me informa que la persona denunciada NO es funcionario del Congreso🧵 pic.twitter.com/JvOcGT7uMf — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 13, 2023

De acuerdo con esto, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué se propone?

Yo tengo una decepción muy grande con el Gobierno frente a este tema. Yo voté por él en segunda vuelta en parte porque plantearon que el cambio tenía que ser con las mujeres y se proponía en principio creerle y acompañar a las que denunciaran violencia basadas en género. Lo que ha pasado después de que ganaron ha sido todo lo contrario.



El Presidente ha reproducido a través de sus redes sociales contenido que sigue persiguiendo a las víctimas que denuncian, ha reproducido comentarios que señalan que las personas denunciadas son inocentes, sin que exista un debido proceso. No se ha creado aún el Viceministerio de la Mujer en el Ministerio de la Igualdad. Yo extrañaría muchísimo que este Gobierno hiciera un pronunciamiento público diciendo: “Hemos creado esta subdirección, que va a acompañar jurídica y psicológicamente a las mujeres que decidan denunciar. Este es un Gobierno que las respalda y que la justicia actuará respetando la presunción de inocencia y lo que está establecido en el debido proceso”. Pero que el Gobierno dijera eso tendría una incidencia muy grande en todo el país, empezando por el Congreso de la República.

Entonces, ¿cuál es la ruta?

Desde que se aprobó ese protocolo para atender la violencia sexual en el Congreso, las organizaciones de mujeres que acompañaron ese proceso dijeron que era el primer paso y que ahí había una ruta para modificar la ley quinta y crear un protocolo realmente integral, para establecer sanciones preventivas, pedagógicas y educativas. Eso le corresponde a la dirección, a la Presidencia de Cámara y a la del Senado, pero por supuesto que nosotros vamos a hacer vigilancia para que ese proceso efectivamente se dé (...). El poder que tenemos los políticos y las políticas para no producir o refutar ideas en la sociedad es impresionante, mucho más el Presidente de la República. Cuánto bien le haría a Colombia que tuviera un mandatario que condena, así provengan de personas de su gobierno, este tipo de violencias y denuncias.

Hace algunas semanas usted recibió palabras muy duras por parte del excongresista Germán Navas Talero. Usted en ese momento le dijo al Gobierno que no debería ser tenido en cuenta para una eventual embajada en Suecia. ¿Ese sigue siendo su mensaje? Se mantiene en esa posición



Por ahora, el Gobierno no ha insistido en ese nombramiento, pero por supuesto que sigue siendo la misma postura. El señor Germán Navas Talero actualmente es directivo de un partido político declarado de Gobierno, que es el Polo Democrático Alternativo. Lamento mucho que no haya habido un pronunciamiento público de rechazo a este tipo de declaraciones de las que no solamente yo he sido víctima, sino otras mujeres que hacen política cuando él ha propuesto silenciar, comprar un silenciador para que nos callemos. Yo le exijo al Gobierno que no nombre el señor Germán Navas Talero en ninguna embajada ni en ningún cargo público, que no le siga dando más poder político a los hombres que ejercen públicamente violencia contra nosotras.

A Navas Talero deben abrirle YA un proceso disciplinario en su partido (del que es directivo) por violencia contra las mujeres. Yo pregunto: @petrogustavo ¿Ese señor va a ser embajador de 🇨🇴 en Suecia?



Ni siquiera voy a reproducir su msje por solidaridad con la alcaldesa. — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) February 7, 2023

A propósito de Víctor de Correa-Lugo, quien iba a ser embajador en Emiratos Árabes Unidos, pero que fue señalado por presunto abuso y acoso sexual, y con el tema de Navas Talero, ¿considera que son un 'descache' estos nombramientos? ¿Qué opina?



No me aparece un descache. Cuando hablamos de esos temas a mí solamente se me viene a la cabeza un debate feminista en el que el presidente Gustavo Petro se puso el pañuelo verde. Ese fue un compromiso abierto con el movimiento feminista, de mujeres, así que estoy segura de que el mandatario sabe a quién puede llamar a consultarle, tiene múltiples vínculos con el movimiento feminista. Por el contrario, creo que es una decisión política que no consideran que ese asunto es tan relevante como para no seguir nombrando a estos personajes en un cargo público.

En términos generales, ¿cómo ve la gestión del gobierno tras 7 meses de la llegada de Petro?

Hay cosas que han sido acertadas, por ejemplo, a mí me parece muy importante que el Ministerio de Comercio haya llevado una petición formal a la Embajada de Estados Unidos para revisar el Tratado de Libre Comercio.

¿Por qué?

Porque el Tratado de Libre Comercio le impide a Colombia adoptar unas medidas que promuevan la creación de riqueza en nuestro territorio y de nuestros empresarios. Eso es muy difícil porque nos pone unas limitaciones para que la torta de riqueza que producimos en Colombia se pueda agrandar y en ese sentido, cada vez marchamos para exigir educación pública, salud pública de calidad, derechos en general, infraestructura, carreteras siempre hay una restricción muy clara que es la riqueza que produce Colombia. Por eso es que es importante que el Gobierno pueda apoyar y respaldar a sus empresarios, a sus empresarios nacionales, eso lo han hecho todos los países capitalistas desarrollados del mundo.



También me parece importante la creación del Ministerio de la Igualdad, yo hubiera preferido un Ministerio de la Mujer. Pero en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó la creación del sistema nacional de cuidado. Eso es muy relevante para reducir la sobrecarga laboral que hoy está sobre nuestros hombros. Entonces hay unos elementos acertados, pero las concesiones y los acuerdos con los políticos tradicionales cada vez son mayores.

Hace ya unas semanas lanzó su propio movimiento: 'Primero la Gente'. ¿Qué viene con este de cara a las regionales?

Primero la Gente es un movimiento que está dentro del partido Dignidad y Compromiso, de Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo. Uno normalmente piensa que los partidos son un bloque homogéneo, pero internamente tienen tendencias, diferentes sectores, por decirlo de alguna manera. Entonces, el sector del que yo hago se llama Primero la Gente. Queremos promover la participación política de la juventud, de las mujeres y de los diversos sectores en estas elecciones territoriales.



El papel que vamos a cumplir ahora es abrir nuestro partido para acoger a las personas que tengan causas sociales, que conozcan sus municipios, sus departamentos y que quieran inscribir candidaturas en Dignidad y Compromiso, declarado de independencia frente al gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, y obviamente en todo lo que se venga de aquí en adelante: movilizaciones, organizaciones comunitarias, estudiantiles y de mujeres.

KAROL PASTRANA

REDACCIÓN POLÍTICA