Luego de que en la noche de este domingo se conocieron nuevas denuncias por la presunta financiación irregular en la campaña presidencial de Gustavo Petro en Casanare, quien fuera la directora de ese esfuerzo en Casanare, Sonia Bernal, rechazó en su cuenta de Twitter las acusaciones.



"Me permito aclarar que en Casanare, la dirección política y electoral de la campaña presidencial del hoy presidente Dr. Gustavo Petro estuvo exclusivamente bajo mi responsabilidad", señaló la hoy subdirectora de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata del Ministerio del Interior.



Los señalamientos, revelados por Noticias Caracol, serían por los presuntos aportes de un condenado narcotraficante, Juan Carlos López Macías (alias Sobrino), y su esposa, Sandra Navarro Trujillo, al esfuerzo político que llevó al mandatario a la Casa de Nariño.

Amablemente comparto comunicado a la opinión pública, con relación a información de @NoticiasCaracol sobre la campaña del hoy Presidente de la República @Gustavopetro en #Casanare, la cual estuvo bajo mi responsabilidad. pic.twitter.com/uX1pmGueOY — SONIA BERNAL (@SoniaSBernalS) August 14, 2023

En la comunicación indicó que Osbaldo Cáceres fue el único "gestor logístico departamental en Casanare" en la campaña del Pacto Histórico en la región y que los recursos económicos para dicha campaña fueron gestionados por la gerencia nacional.



"La única visita del candidato dr. Gustavo Petro a Casanare, fue la tarde del día 13 de junio de 2022, en donde hizo una actividad con campesinos llaneros y dio un saludo en el parque de Yopal. Cualquier otra afirmación es contraria a la verdad de cómo sucedió la campaña presidencial en Casanare", agregó.



La nueva denuncia

López Macías es un extraditado y retornado narcotraficante cuya fachada era las empresas arroceras de la región. Tras una investigación de la Fiscalía este fue detenido y acusado de liderar una red de narcotráfico que sacaba del país de forma regular al menos tres toneladas de cocaína. Este aceptó cargos.



La investigación hecha por Noticias Caracol dio cuenta de los aportes que habría hechos por Sandra Navarro Trujillo, esposa de López Macías, y que quedaron consignados en video. En el cierre de campaña de primera vuelta en Yopal, Casanare, esta fue mencionada en reiteradas ocasiones como una de las artífices de la campaña en el departamento.



“Señora Sandra Navarro muchas gracias, los jóvenes le damos las gracias”, se escucha en uno de los videos del cierre de campaña revelados en las investigaciones. En otro de los materiales audiovisuales se alcanza a observar a uno de los voceros de la Colombia Humana del departamento, Fabio Vargas, en reuniones en la casa del condenado Juan Carlos López Macías.

Las pruebas no solo serían en video, interceptaciones a miembros del grupo delincuencial liderado por López Macías demostrarían la cercanía de su esposa en la campaña en el departamento. Uno de los integrantes, cuya identidad no se revela, dice que “la esposa está metida de cabeza con Petro. La esposa de este man es la jefe de campaña en Yopal”.



La investigación no da cuenta si los posibles aportes de Navarro quedaron registrados en los libros de la campaña y si la dirigencia central de la Colombia Humana sabía de los relacionamientos de la mujer que habría sido fundamental en la campaña casanareña. El reporte periodístico también muestra grabaciones de Fabio Vargas en el que se comprobaría que este sabía de Navarro y su esposo.



Este sería el tercer escándalo por presunta financiación irregular que enfrenta el presidente en su año de administración. El primero fue por las denuncias de la exesposa de su hijo Nicolás Petro, Days Vásquez; la segunda fue por los señalamientos de los audios de Armando Benedetti; y ahora son por los supuestos apoyos en Casanare de la esposa de un narcotraficante.

REDACCIÓN POLÍTICA

