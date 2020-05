La razones por las que Japón aconseja no viajar a Colombia

Este martes el Gobierno de Japón les sugirió a sus ciudadanos no visitar a Colombia, pues consideran que es una zona de alto riesgo de contagio.

Toshimitsu Motegi, ministro de Asuntos Exteriores de Japón, emitió una orden en la que recomienda no viajar a 13 países. Entre ellos Colombia, quien entra a la lista junto a México, Honduras y Uruguay.



La decisión se toma como una medida de prevención de contagio de los ciudadanos japoneses, pues el continente americano registra altas tasas de contagio, y en muchos lugares no se cuenta con los recursos suficientes para medir el número de infectados ni para tratar el virus.



El nivel 3, en él se encuentra Colombia según el Gobierno japonés, está a un escalón del nivel más alto de alerta de viaje que emitió el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que insta a los ciudadanos japoneses a evacuar inmediatamente un país o área y evitar todos los viajes independientemente de su propósito.



Pero la alerta no se dio para todo el continente americano; por ahora, las excepciones son Argentina, Venezuela, Paraguay, Guatemala y Nicaragua. Aunque no se desaconseja viajar a estos países, sí se pidió evitar desplazamientos innecesarios.

El ministro aseguró que las regiones donde se está propagando la infección van variando con el tiempo, lo que podría indicar que estas restricciones son transitorias, en tanto se vaya superando la emergencia sanitaria en cada región.



Sin embargo, estas medidas no son nuevas, el país asiático ya desaconsejaba viajar a casi un centenar de países de todo el mundo. En su lista se incluía a toda Europa, en especial a España, Italia, Reino Unido y Francia, y a Estados Unidos, países que tienen un mayor número de fallecimientos por el nuevo coronavirus.



Además de esta recomendación, las autoridades japonenas prohíben la entrada al país de personas procedentes de 87 países y a quienes hayan pasado por ellos en las dos semanas anteriores a su llegada. Entre estos países están China y Corea del Sur.



El país asiático ha registrado por ahora más de 16.000 contagios de COVID-19, con 682 fallecimientos, según EFE.



POLÍTICA.