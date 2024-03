'Jamás presentaremos una reforma inconveniente': presidente Petro al senador Iván Name

Un nuevo choque se ha dado entre el presidente Gustavo Petro e Iván Name se dio en las redes sociales luego de que el presidente del Senado asegurara que no se iba a dejar presionar para aprobar reformas.

Iván Name realizó una crítica al Presidente de la República luego de que este citara a varios ministros y miembros de la bancada como una medida para que la reforma de la salud continuara en pie.

El presidente del Senado aseguró que,"no va a aceptar amenazas ni presiones, y su Congreso de la República va a tramitar tranquila y serenamente las propuestas legislativas y las propuestas del gobierno, y las que vinieren de los autorizados para ello, con un carácter democrático, libre de presiones", dijo en su cuenta de X.

"Las propuestas que sean convenientes para el país, esas serán aprobadas y las que no la consulten no lograrán el tránsito por el parlamento. Al Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo. Lo hemos dicho muchas veces y reclamamos la serenidad, el respeto, la armonía, la cordialidad de parte del Gobierno", puntualizó Iván Name.

Tras estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro no dudó en responderte al presidente del Senado vía X: "Mi gobierno jamás ha presentado ni presentará una reforma inconveniente para el pueblo colombiano", inició Gustavo Petro.

Mi gobierno jamás ha presentado ni presentará una reforma inconveniente para el pueblo colombiano. Los tiempos de privatizar las cosas públicas o de ponerle impuesto a la comida sana de la gente, o de transferir el dinero de la educación para comprar armas, o de usar el recurso… https://t.co/wmSPt9Js7d — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2024

"Los tiempos de privatizar las cosas públicas, o de ponerle impuesto a la comida sana de la gente, o de transferir el dinero de la educación para comprar armas, o de usar el recurso público para enriquecer ricos, pasaron", puntualizó el mandatario.

