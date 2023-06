El Gobierno del presidente Petro está en el ojo del huracán desde que se diera a conocer que la exniñera de la hoy exjefa de gabinete, Laura Sarabia, habría sido víctima de ‘chuzadas’ a su teléfono y abuso de poder.



La crisis en el gobierno se agudizó ayer, luego de que la Revista Semana revelara una serie de audios en los que habla Armando Benedetti, dirigiéndose a Sarabia y refiriéndose a la financiación de la campaña y a la gestión y actuar de otros funcionarios.

Sin embargo, antes de que se conocieran los audios, en el programa en vivo del 2 de junio, emitido por el canal de televisión MegaTV, el periodista peruano Jaime Bayly dio su punto de vista sobre lo sucedido con la exniñera Marelbys Meza.



“El presidente Petro está en serios problemas, probablemente el escándalo más grave que ha tenido que enfrentar desde que comenzó su gobierno”, comenzó diciendo Bayly.



(Además: ¿Por qué Benedetti amenazó a Laura Sarabia con meterse con su familia?).



Destacó el hecho de que el mandatario tuvo que despedir a uno de sus más grandes aliados, Benedetti y a su exjefa de gabinete, Laura Sarabia. “En la campaña, estos tres era, el corazón mismo de la aventura presidencial de Petro y eran un triunvirato que parecía inquebrantable”



Luego, explicó el problema de las chuzadas a la exniñera del hijo de Sarabia tras la pérdida de un maletín “con papeles importantes o dinero en efectivo”. Sigue explicando: “Somete a la niñera a una prueba de polígrafo en una dependencia policial, a ver si dice la verdad o miente”.



“¿Petro sabía o no sabía? Supongo que la jefa de gabinete le dice al presidente: ‘Se me han robado un maletín que era importante’, no sé”, continuó diciendo. Luego, señala que Sarabia seguramente le contó lo sucedido a Benedetti, dado la relación de confianza que tenía con el ahora exembajador en Venezuela.

La policía no le pincha el teléfono a una niñera o a una cocinera sin que alguien pesado dé la orden. Si no fue Petro ni la señora Sarabia, tuvo que haber sido Benedetti FACEBOOK

TWITTER

(Lea también: CNE citó a Laura Sarabia y Benedetti para rendir testimonio tras escándalo por dineros).

“Luego va a ocurrir algo tremendo, y es que alguien da la orden, no sabemos si Petro, si Sarabia, si Benedetti. Pero fue uno de los tres o dos de los tres para que la policía espíe el teléfono de la niñera. Le mienten a la policía, le dicen que es la cocinera de un grupo de narcotraficantes, del Clan del Golfo”, señala.



Luego, hace otros fuertes señalamientos, indicando que, desde su punto de vista, “fueron agentes de inteligencia cubanos o venezolanos (recibiendo órdenes desde Caracas, donde está Benedetti) los que se roban el maletín en casa de la señora Sarabia, y no la niñera”.



El periodista insiste en la pregunta: “¿Sabía Petro? Él dice que no. Si no sabía, ¿entonces quién dio la orden? O Benedetti o Sarabia” –Y agregó- “La policía no le pincha el teléfono a una niñera o a una cocinera sin que alguien pesado dé la orden. Si no fue Petro ni la señora Sarabia, tuvo que haber sido Benedetti”.

(Le recomendamos: Escándalo Benedetti: estas son las reacciones de funcionarios frente a los audios).

También, se refirió a unas declaraciones que había hecho Petro la semana pasada: “Nadie está acusando de espiar sistemáticamente opositores. Nadie ha dicho eso, acá lo que han dicho es que alguien, o dos de los tres o los tres, ordenaron a la policía a hacer espionaje telefónico a la niñera”.



Luego, recalcó que el presidente no debió confiar en Benedetti. “Para mí está claro que es una operación de inteligencia de Caracas y de La Habana, el robo del maletín. Para mi está claro que el que filtra la información de que se ha pinchado el teléfono de la niñera es Benedetti, estoy completamente seguro”, sentenció. También hizo otros señalamientos, como que “los jefes de Benedetti serían Maduro y Díaz-Canel” y que “querían provocar lo que ha ocurrido”.



“Entonces no sirve de nada que Petro salga a hacer estos discursos grandilocuentes sobre los derechos de la oposición. Díganos quién dio la orden de pincharle el teléfono a la niñera, si no fue usted”, remarcó al final.

Desde el minuto 22 empieza a hablar Bayly del tema en Colombia.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

