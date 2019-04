'No hay ninguna posibilidad de ofrecimientos por un voto'

¿Cómo se manejó la relación con los partidos políticos para el Plan de Desarrollo?



De una manera amplia y transparente, comenzando por la explicación que sobre ese proyecto hizo el propio jefe de Estado a las bancadas, y después de ellos en los distintos foros regionales que se realizaron con la presencia de la Directora de Planeación y funcionarios del Ministerio de Hacienda para explicar en todo el país, con la presencia de diferentes actores, cuál era el alcance del Plan de Desarrollo. El Congreso trabajó mucho y el Gobierno lideró el tema.

¿Es decir que no hubo los ofrecimientos de participación los que se habla en la columna ‘Juego Limpio’, de Germán Vargas Lleras?



Para la administración Duque el tema del capítulo de las relaciones tóxicas con el Congreso está superado. El Presidente ha reiterado, una y otra vez, que su gobierno se enmarca en las relaciones armónicas y respetuosas con los demás poderes públicos. Aquí, cada loro en su estaca.

¿Es verdad, como lo señala la columna, que el Gobierno trasgredió esas reglas en el trámite del Plan de Desarrollo?



Nunca se entrará a valorar el acompañamiento de un congresista con base en dádivas u ofrecimientos. Lo importante aquí es recabar que los funcionarios a los cuales se refiere el articulista, uno de ellos, el caso de la doctora Adudinen, ella conoce desde hace 18 años al Presidente Duque y trabajaron juntos en el BID. La otra, la doctora Elia Abuchaibe, la directora de Fonade, ha tenido un tránsito exitoso en los sectores público y privado y, como dirigente gremial, en Camacol, su hoja de vida fue tenida en cuenta por el jefe de Estado, quien finalmente tomó la decisión de entregarle esa responsabilidad en una entidad que, por los demás, está bajo el examen de entidades judiciales por hechos de corrupción en el pasado no aclarados.



¿Por qué el articulista dice que el Gobierno ‘irrespeta’ a los partidos políticos declarados en independencia, como Cambio Radical?



Frente a los independientes, el Gobierno puede sugerir argumentalmente, dado que no son oposición, el acompañamiento de esos congresistas y ese partido a los proyectos del Ejecutivo que hacen tránsito en el Legislativo y eso es precisamente lo que se hace de manera permanente con el respeto, la altura y el merecimiento que tiene cada uno de los partidos políticos para el Gobierno.



¿Por qué no se acogieron las inquietudes de Cambio Radical en el Plan de Desarrollo?



Hubo muchísimas reuniones de los ponentes y coordinadores ponentes con funcionarios de Planeación y el Ministerio de Hacienda. Casi todas las bancadas presentaron proposiciones. En el caso de Cambio Radical fueron 25 o 27 propuestas que acogió el Gobierno. Luego, la ponencia original se nutrió de muchas iniciativas congresionales que se incorporaron en la ponencia y que se salieron aprobadas por las comisiones económicas del Congreso.

¿Es verdad que Luis Lorduy y Andrés Betancur llaman a los congresistas a ofrecerles participación a cambio de su voto?



De ninguna manera. Ambos funcionarios conforman un equipo mucho más amplio, de 15 o 20 personas, miembros del staff de la Casa de Nariño y de los diferentes ministerios que semanalmente hacen reuniones para verificar el estado de los proyectos que cursan en el Congreso y son del mayor interés para el Gobierno y sobre los debates de control político. No hay, ni ocurrirá, ninguna posibilidad de ofrecimientos de los asesores que trabajan con el Gobierno en la Casa de Nariño y en los ministerios.



¿Karen Abudinen, la consejera de las regiones, es cuota de la bancada de la Costa Caribe?



En absoluto. La doctora Karen Abudinen, que adelanta una excelente gestión como consejera para las regiones, conoce hace muchos años al presidente Duque, al punto que fueron compañeros de trabajo en Washington. De ahí su relación y solamente por eso, por las competencias y capacidades de ella, el Presidente la designó como colaboradora.



¿Es verdad que se le ofreció la Aeronaútica Civil a Luis Eduardo Díazgranados a cambio de su apoyo al Plan de Desarrollo?



Totalmente falso. El Presidente Duque confirmó en su cargo al hoy director de la Aerocivil, Juan Carlos Salazar, quien está haciendo una magnífica tarea y allí sigue firme en las tareas propias de su cargo, de suerte que estará en encargo hasta que el señor Presidente así lo decida.



¿La nueva situación en Cambio Radical modifica las cuentas que tenía el Gobierno para aprobar las objeciones a las JEP, en el Congreso?



Queremos pensar, y así lo transmite de manera sincera el Gobierno, que las objeciones que tenía Cambio Radical frente a la JEP tienen ahora una magnífica oportunidad para hacerlas valer en el Congreso, toda vez que el Presidente solo objetó el 4 por ciento de esa ley y ahora el balón para a manos de las bancadas y el Congreso. Ojalá Cambio Radical mantenga las posturas originales, en las que estaba de acuerdo con hacerle ajustes a la JEP.



POLÍTICA