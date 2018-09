‘En este Gobierno no habrá ‘mermelada’’: Jaime Amín

Jaime Amín, alto consejero presidencial para la Política, aseguró que en la lucha contra la corrupción el presidente Iván Duque no tiene dos discursos, sino que su posición es que ese flagelo se debe combatir con todos los instrumentos del Estado.



Sobre la cumbre que se realizó la semana pasada con todos los partidos para hablar de esta materia, dijo que no hizo esa cumbre con cálculos políticos sino que fue un llamado generoso a atender “ese clamor ciudadano” de 11’600.000 personas en la consulta anticorrupción.

¿Qué análisis hace de esa gran cumbre que se logró esta semana en la Casa de Nariño?

​

La administración Duque tiene una agenda anticorrupción propia, quiere hacer de esta lucha el eje transversal de unas políticas públicas del Gobierno, por ello presentó cinco proyectos que ya tienen curso legislativo.



El Presidente quiere que antes de 15 días se tenga una agenda definida común para que el Congreso la trámite y con mensaje de urgencia.



¿Eso le da al Gobierno solvencia en el Congreso o es solo sobre un tema puntual?



El presidente Duque no tiene dos discursos. Su posición sobre la corrupción ha sido unívoca, va a combatirse con todos los instrumentos del Estado y no hizo esa cumbre con cálculos políticos, fue un llamado generoso a que ese clamor ciudadano de 11’600.000 personas que exigen resultados se traduzca en leyes que le den mayores instrumentos al Estado, pero es consciente de que nada hace más que el ejemplo, por eso personalmente va a liderar esa lucha.



¿Cómo recibieron en el uribismo esa cita en Palacio, en la que estuvo la oposición?



Hay que recordar que el partido votó esa consulta y entiende que el momento del país es delicado. Por eso, el Centro Democrático apoyará con entusiasmo en la mesa técnica la inclusión de otros temas que incluso no estaban en los 7 puntos de la consulta



¿Al haber invitado al partido Farc se le da legitimidad política?



Se invitó a todos y todos eran todos.



¿Qué va a pasar con la propuesta del senador Uribe de aumentar el salario mínimo?



Ese tema se está examinando juiciosamente, recordemos que por ser un proyecto de contenido económico requiere aval del Gobierno. El Ministro de Hacienda está examinando juiciosamente los alcances de esa iniciativa y muy pronto el país conocerá la posición oficial del gobierno Duque frente a ese y otros proyectos



¿Y los partidos se quedarán sin participación en el gabinete?



Pues mire, ese es un gabinete de lujo: personas, la mayoría de ellas jóvenes, que no pasan de los 50 años, que tienen una gran experiencia técnica y una gran formación académica y también tienen ideológicamente una afinidad con sectores políticos liberales o conservadores o del Centro Democrático. El Presidente y el país van a ver un gabinete que produce resultados sin cálculos políticos.



¿Y unos partidos sin participación no cree que puedan terminar no apoyando al Gobierno?



El 7 de septiembre –la fecha final que trae el nuevo estatuto de oposición para que los partidos se declaran de Gobierno, independientes o de oposición– aspiramos a que el Partido Conservador, el Liberal, el Centro Democrático, los sectores cristianos y Cambio Radical se declaren bancada de Gobierno. En este Gobierno no habrá ‘mermelada’. Y eso queda claro, no habrá dos discursos.



