Gustavo Petro designó el pasado viernes a Iván Velásquez, exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, como el ministro de Defensa de su gobierno.



Su nombramiento generó todo tipo de reacciones entre personalidades políticas del país. Mientras que algunos celebraron la decisión, otros fueron críticos con la designación.



Enrique Gómez, excandidato presidencial por el movimiento Salvación Nacional, por ejemplo, calificó el nombramiento como un "acto de venganza". "La desginación de Iván Velásquez en el Ministerio de Defensa no es un nombramiento, es un acto de venganza. Con mayor fortaleza debemos rodear a nuestras Fuerzas Armadas", escribió.



En el mismo sentido, el concejal de Bogotá Emel Rojas señaló "un duro golpe" contra el Ejército y la Policía.



Por su parte, la senadora del Centro Democrático Paloma valencia catalogó el nombramiento como una amenaza y aseguró que no hay garantías para quienes están en la oposición.



Frente a la controversia que ha generado su nombramiento, Velásquez trinó en su cuenta de Twitter lo siguiente: "Un gobierno para la paz no puede generar venganzas ni promover odios, pero tampoco proteger impunidades. No puede perseguir, pero tampoco encubrir. Así debe ser la magnanimidad del gobernante".

¿Por qué las críticas?

Las críticas que se han visto surgen por las posturas que ha sostenido el nuevo ministro frente a las fuerzas armadas. Ha tenido reparos al concepto de Doctrina de la Seguridad Nacional y ha respaldado las conclusiones de la Comisión de la Verdad, que en sus recomendaciones planteó reformas, como la desaparición o replanteamiento del Esmad.



Su nombre, además, aparece asociado a la lucha contra la ‘parapolítica’ y a decisiones que en su momento tomó la justicia contra poderosos políticos por sus nexos con las Autodefensas. Igualmente, al caso de chuzadas ilegales del DAS, del que fue víctima y por el que el Estado le tuvo que ofrecer excusas.



En sus redes sociales ha cuestionando la labor de las autoridades. Uno de los trinos que más ha llamado la atención corresponde a un cuestionamiento a la Fuerza Pública, al ministro Diego Molano y al general Eduardo Zapateiro. “¿Y qué pasó con el ejército más profesional, capacitado y de los más numerosos de América Latina? “Dirán algo el no-censurado ministro Molano y el héroe Zapateiro?”, escribió el 6 de mayo.



