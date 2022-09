La polémica por el uso y cultivo de las tierras en Colombia no para. Esta vez campesinos que se dedican a cultivar hoja de coca realizaron denuncias sobre la erradicación forzada que se estaría haciendo sobre sus terrenos. Al respecto, el minsitro de Defensa, Iván Velásquez, aclaró que no se ha levantado la orden para que se suspenda este proceso.



(No se pierda: Presidente Gustavo Petro plantea cambiar el marco fiscal que hizo Iván Duque)

"(...) La erradicación forzada no se ha levantado, pero entrados en conversaciones, en esos diálogos, que ya ha adelantado en varias partes el ministro del Interior, con la ministra de Agricultura, entonces la erradicación forzada se suspende", dijo Velásquez a los medios durante una rueda de prensa.



En esa línea, el mindefensa afirmó que será a través del diálogo de paz con los grupos armados y los miembros del Eln, que se logrará suspender la erradicación de cultivos ilícitos que incluyen a la hoja de coca.



(Otro: Polémica por un posible ‘cese multilateral del fuego’)

La erradicación forzada no se ha levantado FACEBOOK

TWITTER

Es más, Velásquez indicó que desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro hasta la fecha, cerca de dos meses, han sido erradicadas 23.216 hectáreas de coca en diferentes regiones del país, donde aún hay campesinos que se dedican a cultivar esta planta.

Facebook Twitter Linkedin

En la región de Nariño se ha adelantado el proceso de erradicación forzada por parte de las autoridades y con el acompañamiento de la Fuerza Pública. Foto: Policía Antinarcóticos

¿Qué dice Gustavo Petro sobre problema de tierras?

El Gobierno Nacional y el mismo presidente Gustavo Petro ya se han referido sobre la gran discusión que hay en torno a las tierras en Colombia. El primer mandatario precisó que se hace necesario fortalecer el programa de restitución de tierras y la ley de víctimas para subsanar la grave crisis que ha escalado.



"Esa restitución de tierras a sus legítimos poseedores se debe hacer en el lapso de pocos años y podamos hacerle entonces un retorno a la normalidad en ese aspecto. (...) El dinero del narcotráfico compró millones de hectáreas de tierra. La tierra fue el lavado de activos fundamental de mafias como la de Pablo Escobar y otras que acapararon las tierras fértiles del país para no producir", indicó Petro.



Además, el primer mandatario colombiano ha dicho que es necesario entregar 3 millones de hectáreas fértiles para el campesinado.



"¿Alguien se ha preguntado cuánto valen las 3 millones de hectáreas o de dónde las vamos a sacar? Hay que comprarlas a precio comercial para no entrar en peleas con los señores dueños de la tierra porque si no van a decir que es una expropiación", puntualizó Petro en una entrevista con Noticias Caracol.

REDACCIÓN POLÍTICA