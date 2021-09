Los cuatro acuerdos firmados por Duque y Sánchez en España

El presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez y el presidente de Colombia, Iván Duque, firmaron este jueves cuatro acuerdos de carácter bilateral. La visita de Duque tiene lugar en momentos en que se cumplen 140 años del establecimiento de relaciones diplomáticas con España, país que es el principal inversor europeo en Colombia y el segundo del mundo, después de Estados Unidos.

En el marco de la visita oficial, ambos países suscribieron cuatro instrumentos bilaterales. Estos contemplan la creación de una Comisión de Alto Nivel (CAN), así como la inversión, la seguridad, la lucha contra la delincuencia y la promoción y difusión cultural entre ambos países.



Según información de la Casa de Nariño, de conformidad con el Tratado General de Cooperación y Amistad, suscrito el 29 de octubre de 1992, el Reino de España y la República de Colombia han decidido constituir una Comisión de Alto Nivel (CAN).



La CAN estará presidida por el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia y su homólogo de España, y se constituye en un conducto para el fortalecimiento de los vínculos bilaterales entre ambos países.



Sobre el acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones, se detalló que éste establece que cada parte deberá promover y admitir en su territorio Inversiones hechas por inversionistas del cada país, de conformidad con el ordenamiento jurídico en su territorio.



Igualmente, cada parte contratante, de conformidad con su ordenamiento jurídico, concederá a las inversiones efectuadas en su territorio los permisos necesarios para su realización y su mantenimiento.



Cada parte contratante se esforzará en conceder, con sujeción a su derecho nacional, las autorizaciones requeridas por el inversionista para permitir las actividades de consultores o de personal cualificado, cualquiera que sea su nacionalidad, necesarias para la realización y mantenimiento de la inversión.



Así mismo, el Reino de España y la República de Colombia suscribieron un convenio de cooperación en la lucha contra la delincuencia y la seguridad, que permitirá a las partes una mayor cooperación en el ámbito de lucha contra la delincuencia, especialmente en sus formas organizadas.



De otra parte, se acordó un desarrollo de proyectos conjuntos, programas académicos, vinculación y cooperación en el ámbito de la enseñanza del idioma español; lo mismo que la difusión de la cultura colombiana e iberoamericana y la realización de actividades de intercambio.



