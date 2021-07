Por seguridad, Duque y la 'vice' no podrán viajar juntos

El atentado del que fue víctima el presidente Iván Duque el pasado 25 de junio, en Cúcuta, cuando le dispararon al helicóptero en el que se desplazaba, obligó al Gobierno a tomar una serie de medidas de prevención.



Es así como se determinó que, por seguridad, el Presidente y la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, no podrán emplear el mismo medio de transporte en viajes tanto nacionales como internacionales.



Por ahora, la decisión es que no viajen juntos ni que coincidan los dos en el mismo lugar.



Por eso, en caso de que deban asistir a un mismo evento, se adoptarán medidas pertinentes para que no estén presentes de manera simultánea en el mismo sitio. Además se determinó que la llegada y salida se lleven a cabo por separado.



El decreto presidencial además contempla que, "con el fin de garantizar los principios constitucionales considerados y de mantener las condiciones de seguridad, el Vicepresidente de la República no podrá salir del país cuando el Presidente de la República se encuentre fuera del territorio nacional, salvo que este, por razones excepcionales de necesidad, lo autorice expresamente".



Además señala que Casa Militar y la Jefatura para la Protección Presidencial en coordinación con las Fuerzas Militares y la Policía garantizarán la disposición de los medios de transporte que se requieran para los desplazamientos por separado del Presidente de la República y del Vicepresidente.



