Las dificultades que tiene Iván Duque para poder gobernar

La migración venezolana, la economía, la violencia y el descontento con la Justicia Especial para la Paz (JEP) son las 4 dificultades que afronta el Gobierno de Iván Duque.



Así lo aseguró el influyente diario inglés The Economist en un artículo que título ‘La dificultad de ser Iván Duque’.

La economía y los venezolanos

“Acosado por los problemas, el Presidente de Colombia muestra poco sentido de la dirección”, escribió el medio comunicación, que resaltó que si bien muchos inconvenientes son heredados del gobierno Santos, “algunos otros son de su propia creación”.

The Economist dice que el déficit fiscal de Colombia es del 3,5%. Foto: Leonardo Muñoz / EL TIEMPO

Para The Economist, el plan de Duque de subir impuestos generó dificultades, pues hizo campaña con su partido (Centro Democrático) con la promesa de no hacerlo.



"Si extendemos el IVA, la izquierda ganará todo en las elecciones municipales del próximo año y Duque no podrá gobernar", dijo la senadora Paloma Valencia, según el diario.



Asimismo, el medio dejó claro que el Presidente deberá encontrar la manera de reducir el déficit fiscal y el impuesto de sociedades.



Otro inconveniente es la migración venezolana, que Duque deberá resolver, pues, “en los últimos dos años, más de un millón de venezolanos han llegado a Colombia huyendo del caos de su país”.

En los últimos dos años han llegado a Colombia 1 millón de venezolanos, según The Economist. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

La violencia y la JEP

El diario inglés dice que los homicidios en Colombia se han disparado después de caer por muchos años: “Hubo 9.360 asesinatos entre enero y octubre de este año, frente a 8.754 en el mismo período del año pasado. Entre los muertos se encuentran líderes de la aldea y activistas”.



Esta situación se estaría presentando, según el análisis, en las fronteras con Venezuela y Ecuador, “donde abunda la producción de cocaína y la extracción ilegal de oro”, y porque las fuerzas de seguridad no han ocupado los territorios dejados por Farc, tras su desmovilización.

Según Indepaz, del 1 de enero al 17 de noviembre del 2018 han sido asesinados 226 líderes y defensores de Derechos Humanos. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Finalmente, The Economist habló sobre el descontento del Ejército nacional con la JEP y volvió a citar a la senadora Valencia.



“El tribunal, algunos de cuyos jueces son activistas de derechos humanos, no es visto como legítimo por la mitad del país", dijo la congresista, quien, según el medio, está intentando que en esa justicia especial entren jueces con experiencia en asuntos militares.



“Duque ha hablado sobre el deseo de equidad, justicia y empresa. Esto le da a los colombianos una vaga idea de a dónde quiere llevar a su país. A muchos les gustaría saber”, concluyó The Economist.



