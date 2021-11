Duque y Biden coinciden en Glasgow, Escocia

El presidente de Colombia, Iván Duque, está en la mañana de este martes en el mismo escenario que su homólogo estadounidense, Joe Biden. Los dos jefes de Estado son protagonistas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP26) en Glasgow (Escocia) y en el que participan otros mandatarios y líderes de todo el mundo.



Ambos mandatarios están en el evento Build Back Better World, en el que también está presente Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido.



Según informaciones, los dos mandatarios pueden coincidir en un almuerzo de trabajo con un equipo de la Comisión Europea.



Precisamente, en la jornada de este martes el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, destacó la gestión que ha realizado Duque para proteger la Amazonía colombiana y la importancia de proteger los bosques en el mundo, como lo han hecho otros países.

“El presidente Duque ha tomado pasos importantes para salvaguardar la Amazonía colombiana y los líderes de la cuenca del Congo también están trabajando por proteger sus bosques”, resaltó Johnson en su intervención.



De acuerdo con el primer ministro, es importante detener la pérdida devastadora de todos los bosques y ecosistemas naturales para mantener la meta de reducir el calentamiento global a 1,5 grados centígrados.



“La protección de bosques no solo es lo correcto para hacerle frente al cambio climático, sino para lograr un mejor futuro para todos”, puntualizó Johnson.



En su intervención en la plenaria, Duque envió un mensaje claro a los países asistentes a la cumbre, al asegurar que la crisis climática “tenemos que asumirla como nuestro mayor reto moral, como nuestro mayor reto existencial y no podemos salir de esta COP sin darle al mundo una respuesta concreta”.



El jefe de Estado enfatizó que “esta cumbre tiene que ser recordada como el momento de inflexión donde el mundo dijo ¡ya basta! de discursos vacíos, y podamos, entre todos, materializar la manera clara como enfrentamos la crisis climática, y como le damos de nuevo la esperanza a las generaciones que reclaman lo mejor de nosotros”.



Ante el pleno de la COP26, el mandatario reflexionó sobre las consecuencias que ya se evidencian por la crisis climática.



“La crisis climática que afrontamos es el reto más grande de nuestra existencia y esta crisis climática se traduce en más desastres naturales, más inundaciones, el aumento los niveles del mar, la erosión costera, la destrucción de glaciares y nevados, y el aumento de las temperaturas que también llevan a que se expandan las enfermedades transmisibles”, dijo.



Por esta razón, envió un mensaje al mundo al insistir en que “tenemos que actuar ya, tenemos que actuar ahora y el mundo no espera nada menos que determinemos con claridad que no vamos a retroceder, que nuestro esfuerzo tiene que llevar a que para el año 2030, como mínimo, tengamos una reducción del 45% en las emisiones de gases efecto invernadero” y “que mantengamos la meta de los 1,5 grados centígrados. Eso no es negociable”.



Ante la realidad palpable del futuro del mundo, el presidente Duque reflexionó sobre que “no pueden existir, en este momento, disputas entre países” tampoco “manifestaciones de desconfianza entre nosotros, porque sencillamente no existe un planeta B”.

Colombia presenta sus metas en la COP26

En su intervención, el jefe de Estado reiteró que “Colombia llega a este encuentro con un mensaje claro y diáfano” y recordó que este país “representa el 0,6% de las emisiones de gases efecto invernadero, pero Colombia es uno de los 20 países más amenazados por la crisis climática”.



“Por esa misma razón, nosotros como nación hemos asumido un reto grande y es el de actuar con firmeza y con determinación. Hoy venimos a esta cumbre para manifestar que Colombia reducirá el 51 % sus emisiones de gases de efecto invernadero, de cara el año 2030, y que alcanzará la carbono neutralidad para el año 2050”, anunció.



Aseguró además que “podemos decir con orgullo que hemos suscrito el compromiso de tener el 30% de nuestro territorio como áreas protegidas para el año 2030, pero no vamos a esperar hasta el año 2030. En el año 2022 tendremos el 30% de nuestro territorio declarado como área protegida”.



Adicionalmente, el mandatario destacó los avances que ha tenido el país, precisamente, para la lucha contra la crisis climática.



“Hemos multiplicado por 100 veces la capacidad instalada de energías renovables no convencionales, hemos sembrado 120 millones de árboles, que estarán siendo efectivos en el mes de diciembre de este año, para cumplir la meta de los 180 millones de árboles que nos propusimos como objetivo para agosto del año 2022”, recordó.



De la misma manera, comentó que “hemos asumido también el reto de tener una nueva ley que sanciona con claridad los delitos ambientales y, además, estamos promoviendo los contratos de conservación natural, y uniéndonos a que podamos tener con otros países el área marina de mayor protección en el mundo”.



En este sentido, envió un mensaje concreto: “Colombia, apreciados jefes de Estado, asume estos retos. Y si un país como Colombia, que tan solo representa el 0,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero, toma esta determinación, por qué no hacen lo propio los países que más han contribuido a esta crisis climática”.

