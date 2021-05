No hubo acuerdos en primer encuentro entre Comité del paro y Gobierno

Luego de una reunión exploratoria que duró más de tres horas en la Casa de Nariño, entre el presidente Iván Duque y el Comité Nacional del Paro, no se llegó a un acuerdo con el que se buscaba dar fin a las movilizaciones que el país vive desde hace trece días.



El Comité Nacional del Paro asegura que "no hubo empatía del Gobierno" con las razones que los llevaron a un paro nacional.



(En contexto: Se inicia diálogo de Duque con líderes del paro)

"No se llegaron a acuerdos. No se ha mostrado empatía con las víctimas", advirtió el Comité Nacional del Paro tras finalizar el encuentro, y señaló haber pedido que se detengan los actos violentos contra las personas que están ejerciendo la protesta.



Tras la reunión, a la que asistieron el presidente de la República, Iván Duque; el representante de Colombia ante la ONU, Carlos Ruiz; el representante de la Iglesia Católica monseñor Héctor Fabio Henao; director de Pastoral Social; la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez; el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos y los representantes del comité de paro, los dirigentes del paro nacional anunciaron que habrá nueva movilización el 12 de mayo.



Por otra parte, el Gobierno y el Comité Nacional del Paro acordaron solicitar a la Iglesia Católica y la ONU que acompañe la creación de "un futuro espacio con la presencia de ellos".



"La voluntad clara del Presidente es crear un espacio para llegar a acuerdos. En esa línea propusimos y esperamos una respuesta positiva del Comité Nacional del Paro a que consideraran la realización de una reunión de carácter técnico con la presencia y apoyo de la ONU y la Iglesia", sentenció Ceballos, coordinador del diálogo nacional.



Por su parte, Jennifer Pedraza, una de las líderes estudiantiles, miembro de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, señaló que "esto es una reedición de lo que pasó en noviembre del 2019 cuando se desconocieron las exigencias. El discurso de Iván Duque fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza".



(Puede leer: El trino de la 'vice' Marta Lucía Ramírez sobre la minga indígena)



El Alto Comisionado para la Paz agregó que hubo respeto mutuo en la reunión y un ambiente de escucha. Señaló que entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno coinciden rechazar la violencia y la "cero tolerancia a cualquier conducta de la fuerza pública que vaya contra la constitución y la ley".

El comité del paro sale de la reunión en la Casa de Nariño, durante los primeras conversaciones en el marco del paro nacional. Foto: Néstor Gómez/ CEET

Asimismo, el Gobierno insistió en darle fin a los bloqueos. Y propuso un paso siguiente para los miembros del paro lo consideren, que es "el construir un espacio respetuoso y productivo de acuerdos", como señaló Ceballos.



Entre las exigencias que pidió el Comité Nacional del Paro es que “pare la violencia contra las personas que están haciendo legítimo ejercicio del derecho a la protesta”.



También, el Comité Nacional de Paro llegó a hablar con el Gobierno sobre aspectos adicionales para negociar un pliego de emergencia que contiene los siguientes puntos:



1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación.



2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.



3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina).



4. Subsidios a las mipymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.



5. Matrícula cero y no a la alternancia educativa.



6. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica



7. No privatizaciones y derogatoria del decreto 1174. Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.



(Además: El dramático testimonio de lo que pasó en Cali)

El construir un espacio respetuoso y productivo de acuerdos FACEBOOK

TWITTER

Para este diálogo, el Gobierno planteó seis puntos de discusión: vacunación masiva, reactivación segura, no violencia, protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero.

#AEstaHora nos reunimos con Comité Nacional de Paro, a quienes les reiteramos nuestra voluntad de diseñar acuerdos y soluciones en beneficio del país y que logremos, en consenso, respuestas rápidas y necesarias para el beneficio de los colombianos. pic.twitter.com/u7OzCH7Fu1 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 10, 2021

Hay que recordar que el miércoles, cuando se conoció el cronograma con los diálogos con diferentes sectores, se supo que la reunión con el Comité del Paro fue programada hasta este lunes. No obstante, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, coordinador del diálogo nacional, aseguró que invitaron al Comité Nacional del Paro a conversar ese mismo miércoles 5 de mayo, pero que esa colectividad pidió que el encuentro fuera este lunes 10 de mayo.

