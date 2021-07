Duque se reunió con Claudia López en la Casa de Nariño

El presidente Iván Duque se reunió en la tarde de este miércoles en la Casa de Nariño con la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López.



En la reunión, según informó la Casa de Nariño, también estaban el Consejero para la Estabilización Emilio Archila y Monseñor Héctor Fabio Henao. Dialogaron, entre otros temas, de las elecciones de los consejos juveniles.



El encuentro se dio luego de las peticiones realizadas por los grupos denominados primera línea y asambleas juveniles. Este jueves habrá un encuentro con estas organizaciones para buscar una salida de convivencia y paz al paro nacional.



Se trató del segundo encuentro del Jefe del Estado y la alcaldesa en menos de 24 horas. El martes se vieron para anunciar las nuevas obras del metro de Bogotá.



En efecto, ambos confirmaron la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá, que operará en las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, y beneficiará a cerca de 2 millones y medio de ciudadanos generando más de 5.000 empleos directos durante su construcción.



Durante el acto, que tuvo lugar en el Centro Felicidad del sector Fontanar del Río en la localidad de Suba, la Alcaldesa se refirió a los beneficios que el moderno sistema de transporte garantizará para los habitantes de cuatro localidades de Bogotá.



Por su parte, el Presidente reafirmó el apoyo de su gobierno a un proyecto que calificó de fundamental, no solo para Bogotá sino para todo el país:



“Este es un mensaje muy poderoso para la ciudadanía. Si alguien tiene duda de que en Colombia no somos capaces de concentrarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide, hoy tiene su respuesta. Porque este no es un proyecto ni vanidoso, ni individual, este no es el proyecto de Claudia López o de Iván Duque, es un proyecto para el país, para la ciudad. Cuando lo estén inaugurando ni usted (Alcaldesa) ni yo vamos a estar en el ejercicio de estos cargos. El mensaje de fondo es lo que significa la verdadera política: pensar en la próxima generación y no en la próxima elección”, dijo Duque.



