Duque llegó hasta el ETCR donde estaba el 'Paisa', en Caquetá

Hasta el antiguo Espacio de Capacitación y Reincorporación de Miravalle, en San Vicente del Caguán, en Caquetá, llegó el presidente Iván Duque para escuchar y conocer de primera mano cuál es la situación de los exguerrilleros de las Farc que viven en este lugar.

De igual forma, el objetivo de la visita era saber cómo avanzan los proyectos productivos en este espacio de reincorporación, conocido por ser el lugar donde alias el Paisa dejó el proceso de paz.



Los excombatientes de este sitio -que en total son 162-, ubicado en uno de los municipios más afectados por el conflicto armado, le han apostado a proyectos productivos como la piscicultura y rafting.



“Aquí no puede haber dudas del compromiso nuestro por avanzar en la paz con legalidad. Aquí no puede haber comentarios que no estén debidamente sustentados en uno a uno de los puntos que están dentro del plan marco de implementación, porque también es bueno recordar que la implementación estaba prevista para desarrollarse dentro de 15 años, donde 20 meses no tuvieron avances significativos. Yo podría decir que en tan solo 13 meses hemos avanzado lo que no se había avanzado en los 20 anteriores”, aseveró el jefe de Estado.

#AEstaHora #SanVicenteDelCaguán Nos encontramos en #ETCRMiravalle en #Caquetá, donde evaluaremos las condiciones de los excombatientes y los proyectos productivos adelantados por estos colombianos que escogieron el camino de legalidad. A ellos, todo el apoyo del Gobierno. pic.twitter.com/s3Bst60vcK — Iván Duque (@IvanDuque) September 18, 2019

Hasta Miravalle también llegaron agentes internacionales interesados en el proceso de paz, como la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart, y el Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu.



De acuerdo con Ruiz, Naciones Unidas está convencida de que el proceso va por buen camino. Explicó que una de las razones para esa apreciación son las visitas que el presidente Duque ha hecho a los ETCR para reafirmar su compromiso con la paz.



“En las cuatro reuniones ha sido muy claro el compromiso del Gobierno con la reincorporación, con temas que son importantes para la reincorporación de los excombatientes, son importantes para mejorar la situación en las comunidades afectadas por el conflicto, son importantes para las víctimas, y eso no hace más que alimentar el optimismo de Naciones Unidas”, aseveró Ruiz.



De igual forma los excombatientes aprovecharon para manifestarle al Presidente y a los representantes de la comunidad internacional que están comprometidos con la paz.



“La paz debe de estar por encima de lo que sea. La paz debe de estar comprometida a todo lo que sea necesario, porque verdaderamente esto era lo que buscábamos”, afirmó Franklin González, líder de la ETCR.



