Duque viajará a Buenaventura en medio de bloqueos

El pasado fin de semana murió una bebé que viajaba en una ambulancia de Buenaventura a Cali, que se encontraba en medio de un bloqueo en la vía. Este es uno de los hechos que evidencian la situación que se vive hoy en el puerto.



En medio de esta crisis, se conoció que este martes el presidente Iván Duque viajará a Buenaventura, y estará acompañado del ministro del Interior, Daniel Palacios.



Allí el mandatario busca un diálogo con los manifestantes que están bloqueando las vías y afectando el comercio que entra y sale del puerto.



Asimismo, los funcionarios buscan hablar con los gremios económicos.



En entrevista con Caracol radio, el expresidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura Alexánder Micolta, anunció que Buenaventura no tiene capacidad para recibir un contenedor más. Por lo tanto, advirtió que de seguir el paro nacional, en “cinco o seis días la sociedad portuaria entraría a unos niveles rojos”.



Paralelamente, este martes se realiza la la 'Marcha del silencio' en Cali, con la cual piden el cese de la violencia y los bloqueos en el occidente colombiano.



Hace unos días trascendió que el vicealmirante Juan Francisco Herrera, quien se desempeñó hasta el pasado viernes como Director General Marítimo, fue llamado a calificar servicios.



El oficial aseguró en un mensaje que su retiro se debía a la decisión que tomó el pasado 19 de mayo de subir el nivel de protección en el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) debido a los episodios de vandalismo que se registraron: "el Señor Presidente me pidió el retiro por haber incrementado el nivel de protección en el puerto".



En entrevista con EL TIEMPO, Herrera señaló que la decisión la tomó pues llevaban 25 días con mercancía represada. "Las mercancías peligrosas son de carga directa, ¿eso qué significa? Significa que estas mercancías llegan al puerto y automáticamente salen al interior del país. No pueden ser almacenadas. Porque puede pasar lo que ocurrió en Beirut. Nosotros, conocedores de esas cosas, estamos viendo cómo se iban incrementando las tensiones en el puerto. Ya se veía la situación inminente de la entrada de vándalos a destruir todo, y cuando se materializa ese riesgo, tomamos la decisión de subir el nivel de riesgo a 2", apuntó.



