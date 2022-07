Tras las duras advertencias que realizó el presidente electo, Gustavo Petro, sobre la conformación de la junta directiva de Ecopetrol, el actual jefe de Estado, Iván Duque, aseguró que las modificaciones que se hicieron en marzo de este año, fueron el resultado de un proceso de consultoría y "no se hizo para atornillar a alguien".



El primer mandatario manifestó que no quiere generar ninguna discrepancia con Petro, pues argumentó que si el gobierno entrante quiere remover a la junta directiva de Ecopetrol puede hacerlo por la vía de una asamblea extraordinaria o a través de una asamblea ordinaria que se realizaría en marzo de 2023.

Duque aseguró que Ecopetrol, una de las compañías más importantes de Colombia, "es un patrimonio de los colombianos".



Además, en entrevista con el medio radial Blu Radio, fue enfático en decir que la conformación de la junta directiva no plantea que "alguien se vaya a atornillar", pues existe la posibilidad de que el próximo gobierno como mayor accionista pueda convocar una asamblea y ejecutar los cambios que considere pertinentes.



"Las modificaciones que hizo la junta adoptada, después de un proceso de consultoría, no fue que se sentó un día a tomar decisiones con respecto a la estructura de gobierno corporativo, sino que se hizo una consultoría larga, extensa y sugirió que la empresa diera ese paso, con los mejores estándares internacionales y así se hizo. Pero no para atornillar a alguien", afirmó Duque en diálogo con el medio citado.



Es preciso mencionar que la respuesta de Duque se da después de que Petro lanzara una fuerte advertencia sobre la conformación de la junta de directiva de Ecopetrol.



"No nos reten. El voto popular es mandato. Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias (...) El propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representen. Es la representación del pueblo", dijo Petro como un mensaje directo a Ecopetrol.



Por lo que Duque expresó que tras los pronunciamientos del presidente electo “se ha armado por algunas personas una tormenta donde no la hay", pues considera que el asunto de relevancia es que Ecopetrol, como activo nacional, continúe teniendo una estabilidad en el mercado del país y extranjero, ya que está enlistada en la bolsa.



Además, el presidente saliente señaló que el gobierno entrante puede hacer los cambios, pero advirtió que los mercados son susceptibles "a la posible incertidumbre", por ende, Duque considera que cualquier señal que esté en sentido contrario a la compañía, podría tener efectos inmediatos en la valoración de la acción en los mercados.

REDACCIÓN POLÍTICA

