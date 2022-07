A 19 días de que se posesione Gustavo Petro como presidente, el mandatario en ejercicio, Iván Duque envió un mensaje sobre uno de los temas que se han suscitado con su llegada al poder.



Las críticas de Duque se centran en la posibilidad de un cese al fuego bilateral y la reanudación de negociaciones con el Eln durante la siguiente administración.



Iván Duque, presidente de la República. Foto: Captura de pantalla

"A través de diversos instrumentos, lo que yo solicito es un cese del fuego que será bilateral y el comienzo de negociaciones judiciales en la mayoría de los casos, y de negociaciones políticas en la minoría de los casos para lograr que se acabe la guerra en Colombia", aseguró a inicios de julio Petro.



Por ese motivo, este martes el presidente Duque respondió a un tema que ha estado en la agenda pública en las últimas semanas.



Además, el gobernante actual añadió que el Ejército de Colombia, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea "no son equiparables ni se pueden poner en el mismo plano que el Eln".





"El Eln, al cual se ha golpeado con tanta fuerza, está tratando de valorizarse para buscar un cese al fuego bilateral. Lo que el Eln quiere es que le den un cese al fuego bilateral. Yo nunca me dejé llevar a esa presión. El Estado nunca se puede equiparar con el terrorismo", aseveró el jefe de Estado frente a diversos medios.



