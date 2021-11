Duque dijo que comicios en Venezuela no serán libres ni democráticos

Desde París, donde llegó en visita de trabajo, el presidente Iván Duque se pronunció en torno a las elecciones que fueron convocadas por parte del gobierno de Nicolás Maduro en el vecino país.



El jefe de Estado colombiano, en diálogo con AFP, fue claro al señalar que los próximos comicios regionales en Venezuela, que se celebrarán este mes, no serán ni "libres" ni "democráticos".

Duque al referirse en la entrevista a las elecciones previstas para este 21 de noviembre, en las que los principales partidos opositores decidieron participar tras años de boicot, dijo que "es la misma estrategia que siempre busca Maduro: fracturar a un sector de la oposición, invitarlos a las elecciones, dejarlos ganar 4 o 5 o 6 gobernaciones para él lucir como un demócrata ante los ojos del mundo y perpetuar su dictadura".



"Yo no creo en un proceso que no tenga reglas claras, que no tenga propósitos claros. Claramente, el reverdecer de la democracia en Venezuela va a empezar el día que Nicolás Maduro salga de la posición que ejerce como dictador de ese país", agregó.



En su visita de trabajo a Francia, tras participar en la conferencia de la ONU sobre clima (COP26) en Glasgow (Escocia), el jefe de Estado colombiano se reunió con su par francés, Emmanuel Macron, con quien también abordó la situación en Venezuela.



